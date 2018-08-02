Корюківчан вітали сновчани…

За тиждень до свята, з 20 по 22 липня, триденним велопробігом мальовничими місцями Чернігівщини, протяжністю 361 кілометр, привітали Корюківку найспортивніші і найактивніші її мешканці на чолі з мером Ратаном Ахмедовим. Долучилися професіонали і велолюбителі з Чернігова, Сновська, Ніжина і Запоріжжя.
Головне ж святкування відбулося у суботу, 28 липня. Концертна програма відбувалася на площі Героїв України. У сквері за райдерж-адміністрацією вирувала торгівля і частував тушкованими огірками «Гурок-фест». У сквері біля міської ради - безліч розваг для дітей. Музей запрошував дізнатися про відомих невідомих корюківчан і вкотре нагадав про минуле Корюківки у цифрах і фактах...
Святкова сцена цього дня просто розквітала привітаннями: від міського голови Ратана Ахмедова, голови райдержадміністрації Олексія Мірошниченка, народного депутата Анатолія Євлахова, депутата обласної ради Дмитра Блауша, очільників сусідніх Семенівської, Новгород-Сіверської, Городнянської і нашої, Сновської, ОТГ. Усім було приємно вітати місто, яке живе, працює і розвивається.
Та воно б не стало таким без людей, які тут живуть і працюють. Багатьох досвідчених і зовсім юних корюківчан було відзначено Почесними грамотами міської, районної, обласної рад, райдерж-адміністрації.
За багаторічну працю двоє шанованих земляків-медиків були удостоєні Почесних грамот і нагрудних знаків Верховної Ради України. Це - завідувач хірургічного відділення Корюківської ЦРЛ, лікар-хірург Володимир Лук’янець (на фото) – людина з великим серцем, сповна віддана своїй благородній професії, і Світлана Лещенко, головний лікар Корюківського Центру первинної медико-санітарної допомоги, який є одним з лідерів медичної реформи у Чернігівській області (60% населення уклали декларації з лікарями; ЦПМСД першим перейшов на механізм прямих оплат Національною службою здоров’я України наданих пацієнтам послуг).
Багатогодинний концерт-привітання влаштували місцеві артисти. Свої найяскравіші номери дарували місту найкращі вокальні і танцювальні колективи, окремі виконавці. Акробатичними номерами прикрасили програму учасники циркової студії «Юність» з Макошиного. Гості свята вдячні організаторам за те, що подбали про глядацькі лави, а також прибрали з площі в окрему зону торгівлю і частування. Дуже багато було розваг для дітей, зокрема, батутів, які органічно розмістилися неподалік сцени, що дало змогу і дітям розважатися, і батькам насолоджуватися концертом. Чи не вперше на День міста навідалося чимало підприємців з великим вибором сувенірної (і недорогої!) продукції та товарів промислової групи (одягу, зокрема, вишиванок, взуття, сумок-чемоданів, шкільного приладдя і т. ін.).
Вечірня програма була не менш насиченою. Розважали присутніх запрошені гурти «Арт_Обед», «JAZZY-TIME», «Кешь» - на усі вокальні смаки!
А в той час у сквері за райдержадміністрацією розмістився гостинний двір. Сюди зі своєю святковою продукцією приїхали представники усіх окружних старостатів Корюківської ОТГ, а також голови сільських рад з різних сіл району і комерсанти з сусідніх районів.
Наша креативна і талановита Євгенія Гордюк цього разу на міський подіум у сквері вивела усіх своїх вихованців. І ця велика «гвардія» представила яскраву програму театру мод. На широкому подіумі дуже артистично, під музику гарні юні моделі продемонстрували модний одяг і аксесуари часів ХХ століття.
Офіційну делегацію зі Сновщини на святі очолювали голови громади та РДА - Олександр Медведьов і Валерій Радібеда.
Наш кор.
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