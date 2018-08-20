І смачно, і красиво, і потрібно!

Якщо на приготування обіду господиня ще знаходить час, то на випічку його частенько не вистачає. А ще далеко не всі вміють справлятися
із тістом, щоб воно вийшло пухким, смачним і ніжним. Якщо нема бажання і часу освоювати цю премудрацію, покладіться на нашу улюблену «Вітамінку», де вся кулінарна продукція така, що пальчики оближеш.
Ось і напередодні Великого Спасу адміністратор вказаного закладу Вікторія Теліман продемонструвала нам нові кондитерські шедеври – пироги із яблуками, маком, абрикосами й грушами. Ну чим не суперфуди і смаколики? І до свята – обов’язковий духмяний атрибут!
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
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