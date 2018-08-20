понедельник, 20 августа 2018 г.

І смачно, і красиво, і потрібно!


Якщо на приготування обіду господиня ще знаходить час, то на випічку його частенько не вистачає. А ще далеко  не всі вміють справлятися
із тістом, щоб воно вийшло пухким, смачним і ніжним. Якщо  нема бажання і часу освоювати  цю премудрацію, покладіться  на нашу улюблену «Вітамінку»,  де вся кулінарна продукція така, що пальчики  оближеш.
Ось і напередодні Великого  Спасу адміністратор вказаного закладу Вікторія Теліман продемонструвала нам нові  кондитерські шедеври – пироги із яблуками, маком, абрикосами й грушами. Ну чим не суперфуди і смаколики? І до свята – обов’язковий духмяний атрибут!
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
Ярлыки: ,

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