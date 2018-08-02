Ситуацію аналізував обласний депутат

Пленарне засідання 23 сесії міської ради сьомого скликання відбулося 26 липня. Провів його голова міськради Олександр Медведьов.
Було розглянуто більше 17 питань порядку денного, які стосувалися Статуту, правил благоустрою, внесення змін до Програми нагородження відзнаками Сновської міськради, змін до Програми сприяння виконаних депутатських повноважень, до рішення міськради комітету Сновської міськради 7 скликання, до структур та загальної чисельності Сновської міськради та інше. Під «іншим» мала на увазі цілі блоки комунальних і земельних питань. Розглядались вони організовано, хіба що депутат Михайло Булденко заперечив голосування, пов’язане з кучинівськими наділами, запропонувавши доопрацювання і винесення на чергову сесію.
Невдоволення ж місцевих обранців викликала ситуація з поштою, зокрема, доставкою періодики у села Сновщини. А доставка та, м’яко кажучи, тріщить по усіх швах, викликає людське обурення й осуд, навіть пряму відмову надалі передплачувати улюблені газети і журнали.
Хоча усі ці розмови, усю подальшу полеміку «підперчив» виступ обласного депутата, директора ТОВ «Астра» Григорія Божка.
Григорій Никифорович зайшов до сесійної зали задовго до початку офіційної розмови і відразу поставив кілька конкретних питань начальнику фінансового відділу міськради Ліні Савченко про такі бюджетні колізії, як затримки виплати заробітної плати медичним працівникам і працівникам культури, терцентру, незрозуміле на цьому фоні преміювання апарату мерії, розширені штати юридичного та інших відділів.
Свої думки вголос Григорій Божок продовжив висловлювати й далі, посівши місце в президії зібрання. Говорив гостро, називаючи конкретні приклади «слабких місць» у діяльності міської влади. У цій гостроті знайшлося місце ситуації на м’ясокомбінаті, підприємстві, яке, на думку Г.Н. Божка, має «не смоктати» з бюджету міста, а приносити туди реальні прибутки.
Не обминулась і тема водовідведення й водопостачання, малого базарчику й ринку «Коржівський», де, як зазначив промовець, джерел надходжень до міської казни ціла купа. Чому вони не задіяні або як задіяні, - питання риторичне.
І про ліси вів мову Григорій Никифорович, про те, що мусять вони належати громадам, а влада на місцях – зиск повинна від їхнього розташування мати. – Хоча б, - як наголосив Г.Н. Божок, - дрова установам і організаціям, що на балансі мерії, безкоштовно позавозити, не плативши, як тепер, чималі кошти.
І загалом у своєму резонансному виступі Г.Н. Божок зачепив стільки різноманітних прогалин у життєдіяльності міста і сіл, що можна тільки важко позіхнути і водночас здивуватися його нечуваній привселюдній відкритості і обізнаності у багатьох тонкощах ситуації, що склалася.
Депутати громади мовчали, не рахуючи незначних реплік з місця, все те слухали. До речі, аналізуючи тему місцевих податків і зборів, пільг, що має у нас більшість суб’єктів господарювання, Г.Н. Божок не приховав, що особисто сплачує усі необхідні податки, а у його підприємств «Астра» та «Щорссільгоспсервіс» податкове навантаження вимірюється мільйонами гривень.
Що тут скажеш? Лише одне: дорогу долає той, хто нею іде твердо…
Олена КОМПАНЕЦЬ
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