четверг, 21 декабря 2017 г.

19 грудня до учнів Тур’янського НВК завітав Святий Миколай. Дітлахи старанно готували до свята і костюми, і пісні, і вірші.

За свої гарні виступи учні та малеча дошкільного віку отримали солодкі подарунки, які з радістю надав салон «Меблі для всіх». Усмішок після цього заходу у дітей і дорослих було ціле безмежжя.
Автор: на
Ярлыки:

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