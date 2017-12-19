19 грудня до учнів Тур’янського НВК завітав Святий Миколай. Дітлахи старанно готували до свята і костюми, і пісні, і вірші.
За свої гарні виступи учні та малеча дошкільного віку отримали солодкі подарунки, які з радістю надав салон «Меблі для всіх». Усмішок після цього заходу у дітей і дорослих було ціле безмежжя.
За свої гарні виступи учні та малеча дошкільного віку отримали солодкі подарунки, які з радістю надав салон «Меблі для всіх». Усмішок після цього заходу у дітей і дорослих було ціле безмежжя.
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