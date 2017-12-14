Сновські красуні на чернігівському показі

Дев`ятого грудня у Чернігові відбувся творчий АРТ проект «Fashion скарбниця-2017». Він стартував з особливим повідомленням від представлених дизайнерських колекцій:
«Нетрадиційний підхід, політ фантазії та заклик до нового в образах сучасної жінки зі збереженням елегантності та шику». Глядачі мали змогу познайомитися з сучасними колекціями (як вже відомих дизайнерів, так і новими та талановитими майстрами).
Сновськ на цьому заході представляла талановита та харизматична Євгенія Гордюк. Вона продемонструвала загалу дві унікальні колекції в стилі прет-а-порте: «Перламутровый рай в морском стиле» та «Свободная жизнь». Дефілювали в цих образах наші сновські красуні Катерина Герасимова, Марія Зорко, Валерія Тимощенко, Анна Ковальова, Еля Москалець, Валерія Баширова, Даша Ніколаєва та Валерія Мельник. Колекція викликала до себе великий інтерес, люди були в захваті від побаченого. Метою такого заходу було показати те, що на Чернігівщині також є дивовижні майстри.
Поділилася своїми враженнями і дизайнер Євгенія Гордюк:
– Цей проект традиційно продовжує своє існування завдяки АРТ-студії Олени Рогової. У ньому брали участь дизайнери з Києва, Львова, Чернігова, Ніжина та Сновська. Даний проект створений за участю талановитих людей міста: фотографів, художників, дизайнерів інтер’єру. Одним із найприємніших моментів було те, що в ньому взяли участь діти з особливими потребами Чернігівського навчально-реабілітаційного центру №2 під керівництвом Регіни Гусак, які готували декорації для проекту. Вони представили презентацію колекції текстури на тканині унікального дизайнерського принту від дизайнера Лари Коротенко. Відкривав цю подію Чернігівський академічний камерний хор імені Д.Бортнянського під керівництвом Івана Богданова. Загалом дійство було належного рівня і надовго запам’ятається всім нам.
Ця прекрасна подія подарувала мешканцям та гостям Чернігова справжнє свято, ознайомивши їх з творчістю таких непересічних та цікавих людей.
Тетяна ЛИТВИН
«Нетрадиційний підхід, політ фантазії та заклик до нового в образах сучасної жінки зі збереженням елегантності та шику». Глядачі мали змогу познайомитися з сучасними колекціями (як вже відомих дизайнерів, так і новими та талановитими майстрами).
Сновськ на цьому заході представляла талановита та харизматична Євгенія Гордюк. Вона продемонструвала загалу дві унікальні колекції в стилі прет-а-порте: «Перламутровый рай в морском стиле» та «Свободная жизнь». Дефілювали в цих образах наші сновські красуні Катерина Герасимова, Марія Зорко, Валерія Тимощенко, Анна Ковальова, Еля Москалець, Валерія Баширова, Даша Ніколаєва та Валерія Мельник. Колекція викликала до себе великий інтерес, люди були в захваті від побаченого. Метою такого заходу було показати те, що на Чернігівщині також є дивовижні майстри.
Поділилася своїми враженнями і дизайнер Євгенія Гордюк:
– Цей проект традиційно продовжує своє існування завдяки АРТ-студії Олени Рогової. У ньому брали участь дизайнери з Києва, Львова, Чернігова, Ніжина та Сновська. Даний проект створений за участю талановитих людей міста: фотографів, художників, дизайнерів інтер’єру. Одним із найприємніших моментів було те, що в ньому взяли участь діти з особливими потребами Чернігівського навчально-реабілітаційного центру №2 під керівництвом Регіни Гусак, які готували декорації для проекту. Вони представили презентацію колекції текстури на тканині унікального дизайнерського принту від дизайнера Лари Коротенко. Відкривав цю подію Чернігівський академічний камерний хор імені Д.Бортнянського під керівництвом Івана Богданова. Загалом дійство було належного рівня і надовго запам’ятається всім нам.
Ця прекрасна подія подарувала мешканцям та гостям Чернігова справжнє свято, ознайомивши їх з творчістю таких непересічних та цікавих людей.
Тетяна ЛИТВИН
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