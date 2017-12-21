Нехай у всіх горить яскраве світло!

Щороку 22 грудня, в день зимового сонцестояння, в Україні святкується День енергетика. Символічно, що свято співпадає з найкоротшим днем і найдовшою ніччю в році, коли робота енергетиків найбільш помітна.
Хіба може хтось зараз уявити своє життя без електроенергії? Світло стало невід’ємною частинкою кожного з нас завдяки енергетикам, які своєю щоденною працею несуть затишок та добробут в кожну оселю. І в сильний дощ, і лютий мороз, і снігову хурделицю працівники Щорського РЕМу на чолі з відповідальним та працелюбним Миколою Михалком дбають про те, щоб ми зажди знаходилися в комфортних умовах. З ним нам і пощастило поспілкуватися.
- 2017 рік вже майже минув, то ж яким він був для Вашого колективу?
- Загалом рік виявився сприятливим та плідним. Єдина проблема нас спіткала на початку грудня, коли через непогоду було пошкоджено багато ліній електропередач. Дві доби наша, Корюківська та Семенівська бригади працювали, щоб якомога швидше усунути всі неполадки.
- Яка чисельність Вашого колективу? Чи можна виділити найкращого майстра?
- Всього у нас 74 працівники. Колектив дуже дружний, товариський. Всі, без винятку, беруть участь у ліквідації аварій. Люди трудяться в поті чола, тож виокремити когось навіть не можу, адже кожен особливий по-своєму. Зараз нам потрібні висококваліфіковані робітники. Ми, до речі, рік навчаємо нового робітника всім нюансам роботи, адже в деякій мірі вона пов’язана з небезпекою для життя. Мало тих знань, які ми отримуємо після закінчення університетів чи коледжів. Практика – ось що головне в нашій професії.
- А що найчастіше заважає в роботі?
- Перш за все – старі лінії електропередач, остання реконструкція яких була ще в 2008 році. І, звісно ж, дерева, особливо ті, які ростуть поблизу дротів. Адже вони несуть загрозу життю та здоров’ю людей.
- Чи зустрічаються споживачі, які хочуть обійти прилади обліку?
- Звісно, кожного року є декілька таких споживачів. За такі порушення у нас є система штрафів, яка доходить до 20 тисяч гривень.
- З якими показниками Ви закінчуєте поточний рік?
- Із досить непоганими. Ми виконали свій план роботи в повному обсязі. Цього року збільшили план технічного обслуговування та кількість робіт з розчистки ліній від зелених насаджень. У листопаді зробили капремонт, а грудень присвятили плановим поїздкам по об’єктах.
Сподіваюся, що зима, яка ще попереду, не пригнічуватиме ні жителів Сновщини, ні нас, ремівців, своїми «прикрими сюрпризами», і що повсякчас усіх нас зігріватиме яскраве світло, що йде від електроліній.
- Дякую за розмову.
Розмовляла Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Хіба може хтось зараз уявити своє життя без електроенергії? Світло стало невід’ємною частинкою кожного з нас завдяки енергетикам, які своєю щоденною працею несуть затишок та добробут в кожну оселю. І в сильний дощ, і лютий мороз, і снігову хурделицю працівники Щорського РЕМу на чолі з відповідальним та працелюбним Миколою Михалком дбають про те, щоб ми зажди знаходилися в комфортних умовах. З ним нам і пощастило поспілкуватися.
- 2017 рік вже майже минув, то ж яким він був для Вашого колективу?
- Загалом рік виявився сприятливим та плідним. Єдина проблема нас спіткала на початку грудня, коли через непогоду було пошкоджено багато ліній електропередач. Дві доби наша, Корюківська та Семенівська бригади працювали, щоб якомога швидше усунути всі неполадки.
- Яка чисельність Вашого колективу? Чи можна виділити найкращого майстра?
- Всього у нас 74 працівники. Колектив дуже дружний, товариський. Всі, без винятку, беруть участь у ліквідації аварій. Люди трудяться в поті чола, тож виокремити когось навіть не можу, адже кожен особливий по-своєму. Зараз нам потрібні висококваліфіковані робітники. Ми, до речі, рік навчаємо нового робітника всім нюансам роботи, адже в деякій мірі вона пов’язана з небезпекою для життя. Мало тих знань, які ми отримуємо після закінчення університетів чи коледжів. Практика – ось що головне в нашій професії.
- А що найчастіше заважає в роботі?
- Перш за все – старі лінії електропередач, остання реконструкція яких була ще в 2008 році. І, звісно ж, дерева, особливо ті, які ростуть поблизу дротів. Адже вони несуть загрозу життю та здоров’ю людей.
- Чи зустрічаються споживачі, які хочуть обійти прилади обліку?
- Звісно, кожного року є декілька таких споживачів. За такі порушення у нас є система штрафів, яка доходить до 20 тисяч гривень.
- З якими показниками Ви закінчуєте поточний рік?
- Із досить непоганими. Ми виконали свій план роботи в повному обсязі. Цього року збільшили план технічного обслуговування та кількість робіт з розчистки ліній від зелених насаджень. У листопаді зробили капремонт, а грудень присвятили плановим поїздкам по об’єктах.
Сподіваюся, що зима, яка ще попереду, не пригнічуватиме ні жителів Сновщини, ні нас, ремівців, своїми «прикрими сюрпризами», і що повсякчас усіх нас зігріватиме яскраве світло, що йде від електроліній.
- Дякую за розмову.
Розмовляла Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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