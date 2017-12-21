Бюджет уточнили, зміни внесли

Позачергова 14-а сесія Сновської міської ради восьмого скликання, що пройшла 15 грудня, була як ніколи короткою. Її порядок денний складався лише з трьох питань фінансового напрямку, які (після попереднього опрацювання в бюджетній комісії) особливих дискусій не викликали.
Головними промовцями з цих питань були очільниці двох провідних відділів міськради (фінансового й економічного) Ліна Савченко й Ганна Гукун.
Із озвученого ними всі сприйняли оптимістичну інформацію про те, що відбулося збільшення доходної частини загального фонду міського бюджету на суму 4293200 грн. Це сталося завдяки надходженню: медичної субвенції з державного бюджету нашому місцевому (провідну роль у цьому відіграв губернатор В.Куліч, підписавши розпорядження «Про розподіл додаткових обсягів трансфертів») у сумі 1194000 грн; виділенню субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради (мова йде про Дмитра Іванова (30000 грн), Олега Хасенка (40000 грн), Ігоря Вдовенка (36200 грн) та власні доходи з бюджету. А зросли доходи - зросли й видатки. Про це також говорилося на сесії. Передусім наші витрати «пішли» на оплату праці працівників закладів охорони здоров’я (у вигляді медичної субвенції), надання адресної матеріальної допомоги двадцятьом мешканцям громади (їхні списки є у мерії), придбання спортивного інвентаря для Сновської рай-організації ВФСТ «Колос», зміцнення матеріально-технічної бази 25 ФП, 2 ФАПів, 4 лікарських амбулаторій і на купу інших потреб. А потреб цих і в освітян, і у медиків, і у працівників культури – хоч відбавляй! Можливо, і для самого апарату Новий рік стане менш витратним, а, можливо, й ні. Бо все дорожчає і витрушує нашу казну.
Головував на сесії О.О. Медведьов. Участь в її роботі взяли очільники виконавчої й самоврядної гілок влади В.В. Радібеда й Н.М. Кухаренко.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий