Акція до Святого Миколая

Дошкільною групою «Капітошка» пишається вся школа-інтернат «Казка». Тут затишно і тепло. І причина зовсім не в нових меблях і утеплених кімнатах, а в доброті сердець оточуючих. Дітлахів люблять і старші вихованці, бо дошкільнята – їх братики і сестрички, і вихователі та персонал школи.
Розвитку дітей активно сприяє казкотерапія. Наш колектив бажає найкращих умов перебування у школі, для освітньої діяльності і розвитку майбутніх першачків. Є намір збагатити книжковий арсенал для молодшого читача. Урізноманітнити розвиваючі ігри, представити широкий вибір пазлів, розмальовок з олівцями для дозвілля, м`ячі для гри на вулиці – все для наймолодших дітей.
В Україні існує давня традиція взаємодопомоги, піклування про найменшого. Просимо небайдужих людей не зраджувати цій чудовій традиції і привітати малюків зі святом Святого Миколая 19 грудня в школі-інтернаті.
Розвитку дітей активно сприяє казкотерапія. Наш колектив бажає найкращих умов перебування у школі, для освітньої діяльності і розвитку майбутніх першачків. Є намір збагатити книжковий арсенал для молодшого читача. Урізноманітнити розвиваючі ігри, представити широкий вибір пазлів, розмальовок з олівцями для дозвілля, м`ячі для гри на вулиці – все для наймолодших дітей.
В Україні існує давня традиція взаємодопомоги, піклування про найменшого. Просимо небайдужих людей не зраджувати цій чудовій традиції і привітати малюків зі святом Святого Миколая 19 грудня в школі-інтернаті.
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