воскресенье, 10 декабря 2017 г.

Акція до Святого Миколая

Дошкільною групою «Капітошка» пишається вся школа-інтернат «Казка». Тут затишно і тепло. І причина зовсім не в нових меблях і утеплених кімнатах, а в доброті сердець оточуючих. Дітлахів люблять і старші вихованці, бо дошкільнята – їх братики і сестрички, і вихователі та персонал школи.



Веселі, щасливі, з масою позитивних емоцій вони радо діляться  враженнями з товаришами, вихователями, батьками про заняття  з образотворчої діяльності, про ігри, що організовує практичний психолог. Особлива атмосфера панує під час викладання кубиками з літер слів, складання пазлів. Дітвора активна під час спортивних змагань, квестів. Вони люблять танцювати під сучасну музику.
Розвитку дітей активно сприяє казкотерапія. Наш колектив  бажає найкращих умов перебування у школі, для освітньої діяльності і розвитку майбутніх першачків. Є намір збагатити книжковий арсенал для молодшого читача. Урізноманітнити  розвиваючі ігри, представити широкий вибір пазлів, розмальовок з олівцями для дозвілля, м`ячі  для гри на вулиці – все для наймолодших дітей.
В Україні існує давня традиція взаємодопомоги, піклування про найменшого. Просимо небайдужих людей не зраджувати цій чудовій традиції і привітати малюків зі святом Святого Миколая  19 грудня  в школі-інтернаті.
Автор: на
Ярлыки:

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