Мій чоловік – у комі

Звертаюся до усіх земляків з великим проханням допомогти врятувати мого чоловіка, який наразі у тяжкому коматозному стані перебуває у нейрохірургічному відділенні обласної лікарні. Коштів на лікування Сергійка Валентина Миколайовича сім’я не має, бо за 10 днів вже витратила 10 тисяч, а щодня потрібна, як мінімум тисяча. Молю вас, прошу: врятуймо його разом. Номер картки ПриватБанку на моє ім’я (Сергійко Тамари Іванівни) 5168 7426 0161 9566.
З повагою і вдячністю - я і мій син.
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