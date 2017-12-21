Молоко від населення прийматимуть і надалі

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 р. №1315-VII та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р.
№1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації», за пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства України (лист від 13.12.2017 р. №37-13-15/27511) і ТК 140 «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки» (протокол засідання ТК 140 від 23.11.2017 р. №03-17) наказом ДП «УкрНДНЦ» від 18 грудня 2017 р. №420 термін надання чинності ДСТУ 3662:2015 «Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови» перенесено з 1 січня 2018 року на 1 липня 2018 року.
Одночасно перенесено термін скасування чинності ДСТУ 3662–97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі» з 1 січня 2018 року на 1 липня 2018 року.
Надія ДЯТЕЛ, начальник відділу АПР РДА
№1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації», за пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства України (лист від 13.12.2017 р. №37-13-15/27511) і ТК 140 «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки» (протокол засідання ТК 140 від 23.11.2017 р. №03-17) наказом ДП «УкрНДНЦ» від 18 грудня 2017 р. №420 термін надання чинності ДСТУ 3662:2015 «Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови» перенесено з 1 січня 2018 року на 1 липня 2018 року.
Одночасно перенесено термін скасування чинності ДСТУ 3662–97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі» з 1 січня 2018 року на 1 липня 2018 року.
Надія ДЯТЕЛ, начальник відділу АПР РДА
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