ЩОБ УБЕРЕГТИСЯ ВІД ТРАВМ ПІД
ЧАС ОЖЕЛЕДИЦІ, ФАХІВЦІ
ЗАКЛИКАЮТЬ ДОТРИМУВАТИСЯ ПЕВНИХ
РЕКОМЕНДАЦІЙ:
• обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів;
• натріть наждаковим папером підошву перед виходом;
• не тримайте руки в кишенях - це збільшує можливість падіння, а також важких травм, особливо переломів та струсів мозку;
• не поспішайте під час ходіння, не соромтесь «човгати» ногами, наступайте на всю підошву, коли робите крок, не піднімайте високо ноги (так краще відчувається рельєф покриття);
• при порушенні рівноваги відразу зігніть ноги в колінах, це також допоможе вам знизити висоту, якщо відчуваєте, що падіння не можна уникнути;
• при ходьбі під час ожеледиці центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед;
• спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги;
• будьте морально готові до падіння;
• обходьте металеві кришки люків - як правило, вони покриті льодом;
• очікуючи на громадський транспорт, тримайтеся подалі від краю зупинки, адже ви, або хтось поруч, можете ненароком послизнутися та потрапити під колеса;
• будьте уважні на тротуарі - автомобіль може занести або водієві не вдасться вчасно загальмувати;
• враховуйте, що гальмівний шлях автомобіля на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів, тому варто переходити вулицю лише на зелене світло або через підземні переходи;
• небезпечними є прогулянки в ожеледицю в нетверезому стані, адже сповільнюється реакція та чутливість до болю, при наявності травми постраждалі своєчасно не звертаються до лікаря;
• людям похилого віку краще у «слизькі дні» не виходити на вулицю, проте за потреби вийти візьміть із собою палицю з гумовим наконечником або з шипом;
• якщо через деякий час після падіння ви відчули головний біль, нудоту, біль у суглобах, з’явилися набряки або різкий сильний біль у місці забиття, терміново зверніться до лікаря у травмпункт, щоб уникнути ускладнень.
Юлія Щиглевська,
начальник Городнянського відділення
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області
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