У царині дуже корисної галузі

Щороку в Україні 5 грудня відзначається День працівників статистики – професійне свято, встановлене Указом Президента від 2.02.2002 року. Ця дата пов’язана з проведенням у 2001 році першого Всеукраїнського перепису населення, найбільш масштабної статистичної
роботи. Але перепис – лише мала частина статистики, оскільки ця структура здійснює й іншу державну діяльність, направлену на збір і обробку статистичної інформації масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів. Всі підсумки статистичних розробок у тому чи іншому вигляді надаються органам управління і засобам масової інформації. І якщо про щось статистика не говорить, то багато в чому через те, що розуміє важливість точної інформації.
На Сновщині донедавна і тепер взірцем статистичної служби були і є ці дві милі представниці – Тетяна Молчанова й Тетяна Воробей.
Дослідження, проведені ними, ніколи не залишали місця необ’єктивним інтерпретаціям, неправильним тлумаченням.
Зі святом, хоч і минулим, вас, дорогі, зі святом увесь нинішній працелюбний колектив, очолюваний сумлінною і енергійною Луїзою Язовітенко.
Олена КОМПАНЕЦЬ
роботи. Але перепис – лише мала частина статистики, оскільки ця структура здійснює й іншу державну діяльність, направлену на збір і обробку статистичної інформації масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів. Всі підсумки статистичних розробок у тому чи іншому вигляді надаються органам управління і засобам масової інформації. І якщо про щось статистика не говорить, то багато в чому через те, що розуміє важливість точної інформації.
На Сновщині донедавна і тепер взірцем статистичної служби були і є ці дві милі представниці – Тетяна Молчанова й Тетяна Воробей.
Дослідження, проведені ними, ніколи не залишали місця необ’єктивним інтерпретаціям, неправильним тлумаченням.
Зі святом, хоч і минулим, вас, дорогі, зі святом увесь нинішній працелюбний колектив, очолюваний сумлінною і енергійною Луїзою Язовітенко.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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