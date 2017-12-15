Сьомого грудня був день Святої великомучениці Катерини, яку вважають символом жіночої ніжності та дівочої цнотливості. Традиційно з цього дня українці розпочинали різдвяно-новорічні ворожіння, а також – вечорниці. І саме в цей день у Сновському історичному музеї відбулася цікава зустріч «На Катерини – до музею на гостини». Ідею проведення такого заходу подали молоді жінки-майстрині зі Сновська, які свій вільний час присвячують улюбленому заняттю – виготовленню різних поробок і подарунків ручної роботи. Це Ольга Довбиш, Валентина Шутько, Анастасія Крот, Марина Савостенко та Наталія Платонова.
Вони вирішили створити свою громадську організацію, щоб заявити про себе, а нині запрошують своїх приєднуватися до групи «Майстри Сновщини» у Фейсбуці. Директор Валентина Москаленко пішла назустріч майстриням і запросила їх до музею в гості, а також тих, хто небайдужий до творчості. На початку зустрічі Валентина Василівна провела екскурс в історію давніх українських вечорниць. А зберігач фондів Наталія Шенько перенесла своєю розповіддю всіх у минуле, коли українці святкували Новий рік з дідухом, розповіла про те, як атрибутом новорічних свят стала ялинка і Дід Мороз, як з’явилися перші ялинкові іграшки. (У музеї, до речі, вже встановлена ретро-ялинка, прикраси на якій виготовлені в середині 20-го століття). Всіх учасників гостини піснями привітали юні артисти колективу «Світлячок» (керівник Ольга Сенченко).
За чашкою чаю присутні познайомилися між собою і представили свої вироби. Скільки людей – стільки й захоплень! Вразила прикрасами з полімерної глини власного виробництва Ольга Моложон. Наталія Платонова, займається окрім традиційної вишивки, петриківським розписом, різьбою по дереву. Ольга Довбиш робить різні жіночі прикраси, фетрові іграшки, займається фітодизайном і тістопластикою. Анастасія Приходько захоплюється страпбукінгом (англ. Scrapbooking - вирізка, книга, буквально «книга з вирізок») - вид рукодільного мистецтва, що полягає у виготовленні та оформленні особистих фотоальбомів). Марина Савостенко принесла на виставку новорічні прикраси на ялинку та брелочки з символом наступного року, а також в’язані серветки. Картини Ганни Куценко з видами рідного міста надовго притягують погляд і ти ніби поринаєш в їх глибину. Валентина Шутько показала колекцію ляльок і запропонувала провести майстер-клас з їх виготовлення. Були ще розповіді про квіткарство, випічку, пошив і оздоблення одягу, дрібну вишивку ладанок під лупою… А скільки ж терпіння треба, щоб вручну акуратно виготовити найдрібніші деталі й поєднати їх в чудовий витвір мистецтва.
«Інтернет-спілкування – це швидко і зручно, але ніщо на замінить такі живі зустрічі!» - казали жіночки, які із задоволенням провели час і запланували обов’язково зібратися знову на таких «вечорницях». А після особистого знайомства вирішили підтримувати постійний зв`язок між собою і завжди брати активну участь у виставках на місцевому фестивалі у Займищі, різних святкових заходах у місті та за межами району. Хай їхнє натхнення не згасає і дарує людям радість!
В одній публікації розповісти докладно про всі види занять наших майстринь просто не можливо. Але побачити їхні вироби можна, відвідавши історичний музей. Виставка рукоділля продовжить свою роботу до закінчення новорічно-різдвяних свят. Її вже відвідують учні шкіл, небайдужі до прекрасного сновчани. Приємно, що є люди, які цінують речі, виготовлені кимось власноруч. Приходьте і насолоджуйтеся естетичною красою, можливо, знайдете і для себе улюблене заняття.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
Вони вирішили створити свою громадську організацію, щоб заявити про себе, а нині запрошують своїх приєднуватися до групи «Майстри Сновщини» у Фейсбуці. Директор Валентина Москаленко пішла назустріч майстриням і запросила їх до музею в гості, а також тих, хто небайдужий до творчості. На початку зустрічі Валентина Василівна провела екскурс в історію давніх українських вечорниць. А зберігач фондів Наталія Шенько перенесла своєю розповіддю всіх у минуле, коли українці святкували Новий рік з дідухом, розповіла про те, як атрибутом новорічних свят стала ялинка і Дід Мороз, як з’явилися перші ялинкові іграшки. (У музеї, до речі, вже встановлена ретро-ялинка, прикраси на якій виготовлені в середині 20-го століття). Всіх учасників гостини піснями привітали юні артисти колективу «Світлячок» (керівник Ольга Сенченко).
«Інтернет-спілкування – це швидко і зручно, але ніщо на замінить такі живі зустрічі!» - казали жіночки, які із задоволенням провели час і запланували обов’язково зібратися знову на таких «вечорницях». А після особистого знайомства вирішили підтримувати постійний зв`язок між собою і завжди брати активну участь у виставках на місцевому фестивалі у Займищі, різних святкових заходах у місті та за межами району. Хай їхнє натхнення не згасає і дарує людям радість!
В одній публікації розповісти докладно про всі види занять наших майстринь просто не можливо. Але побачити їхні вироби можна, відвідавши історичний музей. Виставка рукоділля продовжить свою роботу до закінчення новорічно-різдвяних свят. Її вже відвідують учні шкіл, небайдужі до прекрасного сновчани. Приємно, що є люди, які цінують речі, виготовлені кимось власноруч. Приходьте і насолоджуйтеся естетичною красою, можливо, знайдете і для себе улюблене заняття.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
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