пятница, 15 декабря 2017 г.

Скільки людей – стільки й захоплень!

Сьомого грудня був день Святої великомучениці Катерини, яку вважають символом жіночої ніжності та дівочої цнотливості. Традиційно з цього дня українці розпочинали різдвяно-новорічні ворожіння, а також – вечорниці. І саме в цей день у Сновському історичному музеї відбулася цікава зустріч «На Катерини – до музею на гостини». Ідею проведення такого заходу подали молоді жінки-майстрині зі Сновська, які свій вільний час присвячують улюбленому заняттю – виготовленню різних поробок і подарунків ручної роботи. Це Ольга Довбиш, Валентина Шутько, Анастасія Крот, Марина Савостенко та Наталія Платонова.
Валентина Шутько розповідає про українську традиційну іграшку.



Вони вирішили створити свою громадську організацію, щоб заявити про себе, а нині запрошують своїх приєднуватися до групи «Майстри Сновщини»  у Фейсбуці.  Директор Валентина Москаленко пішла назустріч майстриням і запросила їх до музею в гості, а також тих, хто небайдужий до творчості. На початку зустрічі Валентина Василівна провела екскурс в історію давніх українських вечорниць.  А зберігач фондів Наталія Шенько перенесла своєю розповіддю всіх у минуле, коли українці святкували Новий рік з дідухом, розповіла про те, як атрибутом новорічних свят стала ялинка і Дід Мороз, як з’явилися перші ялинкові іграшки. (У музеї, до речі, вже встановлена ретро-ялинка, прикраси на якій виготовлені в середині 20-го століття).  Всіх учасників гостини піснями привітали юні артисти колективу «Світлячок» (керівник Ольга Сенченко).
Юний відвідувач музею біля рукотворної ялинки з насіння клена. Робота Валентини Павленко з В.Щимель.

За чашкою чаю присутні познайомилися між собою і представили свої вироби. Скільки людей – стільки й захоплень! Вразила прикрасами з полімерної глини власного виробництва Ольга Моложон. Наталія Платонова, займається окрім традиційної вишивки, петриківським розписом, різьбою по дереву. Ольга Довбиш робить різні жіночі прикраси, фетрові іграшки, займається фітодизайном і тістопластикою. Анастасія Приходько захоплюється страпбукінгом (англ. Scrapbooking - вирізка, книга, буквально «книга з вирізок») - вид рукодільного мистецтва, що полягає у виготовленні та оформленні особистих фотоальбомів). Марина Савостенко принесла на виставку новорічні прикраси на ялинку та брелочки з символом наступного року, а також в’язані серветки. Картини Ганни Куценко з видами рідного міста надовго притягують  погляд і ти ніби поринаєш в їх глибину. Валентина Шутько показала колекцію ляльок і запропонувала провести майстер-клас з їх виготовлення. Були ще розповіді про квіткарство, випічку, пошив і оздоблення одягу, дрібну вишивку ладанок під лупою… А скільки ж терпіння треба, щоб вручну акуратно  виготовити найдрібніші деталі й поєднати їх в чудовий витвір мистецтва.
 «Інтернет-спілкування – це швидко і зручно, але ніщо на замінить такі живі зустрічі!» - казали жіночки, які із задоволенням провели час і запланували обов’язково зібратися знову на таких «вечорницях».  А після особистого знайомства вирішили підтримувати постійний зв`язок між собою  і завжди брати активну  участь у виставках на місцевому фестивалі у Займищі,  різних святкових заходах у місті та за межами району. Хай їхнє натхнення не згасає і дарує людям радість!
В одній публікації розповісти докладно про всі види занять наших майстринь просто не можливо. Але побачити їхні вироби можна, відвідавши історичний музей. Виставка рукоділля продовжить свою роботу до закінчення новорічно-різдвяних свят. Її вже відвідують учні шкіл, небайдужі до прекрасного сновчани. Приємно, що є люди, які цінують речі, виготовлені кимось власноруч. Приходьте і насолоджуйтеся  естетичною красою, можливо, знайдете і  для себе улюблене заняття.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
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