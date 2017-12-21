Легка атлетика
9 грудня у м. Конотоп відбулися міжобласні змагання з легкої атлетики серед юнаків і дівчат 2001 р.н. та молодших, у яких взяли участь команди з міст Суми, Конотоп, Кременчук, Кролевець, Сновськ, Мена, Бахмач і Борзна.
Честь нашого району представляли вихованці Сновської ДЮСШ. Діти змагалися у чотирьох вікових категоріях – 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006 р.н. та 2007 – молодші. Програма складалася з триборства: спринт, стрибок у довжину і біг на витривалість. Кращими стали вихованці Євгена Лахадинова. Перше місце зайняли Денис Анищенко, Дар’я Семко, Нікіта Лахадинов. Другим став Данило Кропивницький, а третім – Максим Тимощенко. У запеклій боротьбі наші гравці посіли перше місце в естафетному бігу 4:100 м. У цьому складі найкраще проявили себе Денис Анищенко, Максим Тимощенко, Дар’я Семко та Лілія Волкова, яка приїхала на змагання вперше.
Інформацію надав заступник директора з навчально-тренувальної роботи Віталій Івлєв
Волейбол
17 грудня в спортивному залі Сновської ДЮСШ проводилися змагання на кубок району з волейболу серед чоловіків, команд підприємств, установ, організацій, сільських громад та аматорських команд. Участь у змаганнях взяли 6 команд: локомотивного депо, «Освіта», ВПУЛГ, Новоборовицької та Петрівської громад, а також команда-новачок ЗОШ №1. Хоча новачки виступали вперше на змаганнях такого рівня, і в них ще не все виходило, але це дає надію, що підростає гідна заміна, і в подальшому цей прекрасний вид спорту не зійде з арени районних змагань. І вболівальники не пошкодували, що прийшли на змагання.
Незважаючи на те, що команда ЗОШ №1 посіла останнє місце, я думаю, її учасники отримали задовлення від гри. П’яте місце у команди с.Петрівка. До речі, цього разу її учасники здивували прихильників своєю розгубленістю, незігранністю. На четвертому місці - с.Н.Боровичі, на третьому – ВПУЛГ. За перше місце боролися неодноразові фіналісти - команди локомотивного депо та «Освіта». У першій партії з рахунком 26:24 перемогла команда локомотивного депо, в другій – «Освіта» (25:22). Третя партія закінчилась з рахунком 16:14 на користь команди локомотивного депо, яка й завоювала кубок.
Хочеться сказати, що ці дві команди, особливо локомотивного депо, завжди беруть активну участь у різних видах змагань, хоч вік учасників не дуже молодий. Це говорить про те, що є ентузіасти спорту і небайдужі керівники, які думають не тільки про своє благополуччя, а й про здоров’я та активний відпочинок своїх підлеглих.
Г.САЛАТА, голова райради ВФСТ «Колос»
9 грудня у м. Конотоп відбулися міжобласні змагання з легкої атлетики серед юнаків і дівчат 2001 р.н. та молодших, у яких взяли участь команди з міст Суми, Конотоп, Кременчук, Кролевець, Сновськ, Мена, Бахмач і Борзна.
Честь нашого району представляли вихованці Сновської ДЮСШ. Діти змагалися у чотирьох вікових категоріях – 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006 р.н. та 2007 – молодші. Програма складалася з триборства: спринт, стрибок у довжину і біг на витривалість. Кращими стали вихованці Євгена Лахадинова. Перше місце зайняли Денис Анищенко, Дар’я Семко, Нікіта Лахадинов. Другим став Данило Кропивницький, а третім – Максим Тимощенко. У запеклій боротьбі наші гравці посіли перше місце в естафетному бігу 4:100 м. У цьому складі найкраще проявили себе Денис Анищенко, Максим Тимощенко, Дар’я Семко та Лілія Волкова, яка приїхала на змагання вперше.
Інформацію надав заступник директора з навчально-тренувальної роботи Віталій Івлєв
Волейбол
17 грудня в спортивному залі Сновської ДЮСШ проводилися змагання на кубок району з волейболу серед чоловіків, команд підприємств, установ, організацій, сільських громад та аматорських команд. Участь у змаганнях взяли 6 команд: локомотивного депо, «Освіта», ВПУЛГ, Новоборовицької та Петрівської громад, а також команда-новачок ЗОШ №1. Хоча новачки виступали вперше на змаганнях такого рівня, і в них ще не все виходило, але це дає надію, що підростає гідна заміна, і в подальшому цей прекрасний вид спорту не зійде з арени районних змагань. І вболівальники не пошкодували, що прийшли на змагання.
Незважаючи на те, що команда ЗОШ №1 посіла останнє місце, я думаю, її учасники отримали задовлення від гри. П’яте місце у команди с.Петрівка. До речі, цього разу її учасники здивували прихильників своєю розгубленістю, незігранністю. На четвертому місці - с.Н.Боровичі, на третьому – ВПУЛГ. За перше місце боролися неодноразові фіналісти - команди локомотивного депо та «Освіта». У першій партії з рахунком 26:24 перемогла команда локомотивного депо, в другій – «Освіта» (25:22). Третя партія закінчилась з рахунком 16:14 на користь команди локомотивного депо, яка й завоювала кубок.
Хочеться сказати, що ці дві команди, особливо локомотивного депо, завжди беруть активну участь у різних видах змагань, хоч вік учасників не дуже молодий. Це говорить про те, що є ентузіасти спорту і небайдужі керівники, які думають не тільки про своє благополуччя, а й про здоров’я та активний відпочинок своїх підлеглих.
Г.САЛАТА, голова райради ВФСТ «Колос»
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