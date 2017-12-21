Сільське господарство

Економіка, реформування земельних і майнових відносин
За 11 місяців 2017 року сільгосппідприємства придбали 41одиницю різноманітної техніки на суму 20,7 млн. грн. З метою захисту прав селян, як власників землі, за оперативними даними
сільськогосподарських підприємств укладено 5870 договорів оренди земельних ділянок, якими передбачено виплати 9762,7 тис.грн орендної плати, що становить 5,0 % від нормативної грошової оцінки землі. Станом на 1 грудня поточного року виплачено 75 % від нарахованої орендної плати. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, зайнятого в сільському господарстві, за одинадцять місяців 2017 року становить 5952 грн, що на 2752 грн більше за законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати. За оперативними даними сільськогосподарських підприємств заборгованості із виплати заробітної плати немає.
Тваринництво
На 1 грудня в сільськогосподарських підприємствах налічувалося 1031 голова ВРХ, в тому числі корів – 508 голів, відповідно 88,85% до минулого року. За 11 місяців 2017 року надоєно 1946,8 т молока, що на 9 % менше, ніж в минулому році. Надій молока на корову на початок року становить 3409 кг (107 % до 2016 року). Середньодобовий приріст ВРХ становить 411 грами (92 %). Всього за 11 місяців вирощено м’яса худоби та птиці 210,3 т (це 126 % проти відповідного періоду минулого року). В цілому за січень-листопад 2017 року вироблено валової продукції тваринництва на 7,3 млн грн (70%).
Надія ДЯТЕЛ, начальник відділу АПР РДА
За 11 місяців 2017 року сільгосппідприємства придбали 41одиницю різноманітної техніки на суму 20,7 млн. грн. З метою захисту прав селян, як власників землі, за оперативними даними
сільськогосподарських підприємств укладено 5870 договорів оренди земельних ділянок, якими передбачено виплати 9762,7 тис.грн орендної плати, що становить 5,0 % від нормативної грошової оцінки землі. Станом на 1 грудня поточного року виплачено 75 % від нарахованої орендної плати. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, зайнятого в сільському господарстві, за одинадцять місяців 2017 року становить 5952 грн, що на 2752 грн більше за законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати. За оперативними даними сільськогосподарських підприємств заборгованості із виплати заробітної плати немає.
Тваринництво
На 1 грудня в сільськогосподарських підприємствах налічувалося 1031 голова ВРХ, в тому числі корів – 508 голів, відповідно 88,85% до минулого року. За 11 місяців 2017 року надоєно 1946,8 т молока, що на 9 % менше, ніж в минулому році. Надій молока на корову на початок року становить 3409 кг (107 % до 2016 року). Середньодобовий приріст ВРХ становить 411 грами (92 %). Всього за 11 місяців вирощено м’яса худоби та птиці 210,3 т (це 126 % проти відповідного періоду минулого року). В цілому за січень-листопад 2017 року вироблено валової продукції тваринництва на 7,3 млн грн (70%).
Надія ДЯТЕЛ, начальник відділу АПР РДА
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