четверг, 21 декабря 2017 г.

Новорічна ялинка-2018 вже засяяла

19 грудня, у день Святого Миколая, на  жителів та гостей Сновська чекало справжнє диво – відкриття новорічної ялинки-2018.





Дорослих та маленьких жителів розважали виступи аматорів Сновського Будинку культури, веселого та святкового настрою додавали ігри та запальні хороводи. Прийшли привітати глядачів і символи прийдешнього року – Собака та минаючого – Півень. Відкривав дійство голова міської ради Олександр Медведьов, який привітав всіх зі святами і вручив грамоти та подарунки діткам, які брали участь у виготовленні прикрас та іграшок для новорічної красуні. Достойному відкриттю сприяла і погода. Красивий снігопад,  засніжені дерева та вулиці  додавали якоїсь казковості та чарівності цьому вечору.
Тетяна ЛИТВИН
Автор: на
Ярлыки:

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