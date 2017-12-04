Доки гвоздиківські й зарічанські дітлахи замерзатимуть у шкільних автобусах?

Кров’ю обливаються наші серця, щоразу проводжаючи своїх діточок з Гвоздиківки і Заріччя до другої та першої шкіл.
Автобуси такі (один - холодний, інший – тісний), що вже ніяка критика не витримує. Малеча або хукає в рученята, або їде стоячи, на додачу до всього добряче трясучись і підплигучи до стелі. Вибоїни ж на дорозі такі, що й зуби можуть повискакувати, хоча сільчанам давно обіцяли ремонт дороги.
Хочемо через газету попросити відповідальних за це становище посадовців вирішити цю проблему. Бо терпець наш може луснути і ми готові до крайніх дій. Дайте нам, будь ласка, нормальний автобус!
До речі, 27 листопада діти із Заріччя до школи взагалі не поїхали. Батьки їх не пустили.
З повагою і надією на результат цього звернення – Т.Спускан, А.Преснякова, Н.Теребілова,
В.Безручко та інші
Автобуси такі (один - холодний, інший – тісний), що вже ніяка критика не витримує. Малеча або хукає в рученята, або їде стоячи, на додачу до всього добряче трясучись і підплигучи до стелі. Вибоїни ж на дорозі такі, що й зуби можуть повискакувати, хоча сільчанам давно обіцяли ремонт дороги.
Хочемо через газету попросити відповідальних за це становище посадовців вирішити цю проблему. Бо терпець наш може луснути і ми готові до крайніх дій. Дайте нам, будь ласка, нормальний автобус!
До речі, 27 листопада діти із Заріччя до школи взагалі не поїхали. Батьки їх не пустили.
З повагою і надією на результат цього звернення – Т.Спускан, А.Преснякова, Н.Теребілова,
В.Безручко та інші
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