Чому закрили кіоск

У «Промені» за 25 листопада було опубліковано запитання ветеранів залінійної частини Сновська стосовно закриття поштового кіоска, в якому продавалися газети, журнали, конверти, листівки тощо. Відповідь надав начальник ЦВПЗ м.Сновськ Валентин Сігута.
- Керівництво ПАТ «Укрпошта» вирішує саме, що буде функціонувати в структурі товариства, а що ні. Питання доцільності існування кіосків з продажу періодики розглядалося влітку Чернігівською дирекцією ПАТ «Укрпошта». На зібранні, яке проходило без регіональних керівників поштових відділень, вирішили, що ряд кіосків по області не рентабельні, тож варто припинити їхню діяльність. Закрили кіоски в Сновську, Корюківці, Семенівці, Городні та ряду інших міст. Наказ був підписаний 7 серпня 2017 р. і доведений до нашого відома.
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