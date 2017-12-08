Слава Україні! Героям Слава!

5 грудня у приміщенні РДА відбулися урочистості та святковий концерт з нагоди Дня Збройних Сил України. До речі, в цей день у всьому світі відзначався Міжнародний день волонтера – свято кожного, хто хоч раз за покликом серця допомагав людям, не чекаючи подяк, нагород і визнання. На захід були запрошені представники Збройних Сил України, учасники АТО, волонтери, представники громадських організацій. До всіх присутніх зі щирими словами вітання звернулися голова РДА Валерій Радібеда, голова райради Ніна Кухаренко, секретар міської ради Наталія Самойлова, військовий комісар Ігор Батюк та голова районної ветеранської організації Людмила Кравець. Вони вручили подяки та ордени воїнам АТО, ветеранам праці та волонтерам. Приємно здивували всіх присутніх дітки зі Станції юних техніків, які подарували нагородженим сувеніри, виготовлені власноруч.
Зачарувала присутніх своїм голосом та надзвичайно проникливою піснею восьмикласниця Крістіна Крот, линули чисті та сильні голоси учасниць районного будинку культуру та народного аматорського колективу «Калина». Запрошені гості мали змогу послухати талановитий чоловічий квартет з їх патріотичною піснею, насолоджуватися чарівним звуком скрипки та духових інструментів. Дійство, пройняте патріотичністю та любов’ю до рідної держави, надовго залишиться в серцях людей, що його споглядали.
А 6 грудня керівництво громади вшанувало пам`ять нашого земляка Юрія Костюченка, загиблого в АТО, поклавши квіти на його могилу.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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