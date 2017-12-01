До Міжнародного дня захисту прав людини з метою попередження правопорушень серед учнів школи в Петрівському НВК постійно проводиться безліч різноманітних заходів (бесіди, конкурси прислів’їв, тренінг-експреси, бесіди за круглим столом, думки вголос, інтелект-шоу тощо).
А в цьому році, завдяки старанню дільничного офіцера поліції Сновського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області, старшого лейтенанта поліції Андрія Леонідовича Аникієнка, програму тижня правових знань було урізноманітнено. Андрій Леонідович зустрівся з учнями 9 та 10 класів, цікаво, емоційно й повчально розповів про види злочинів та покарання для неповнолітніх, дав відповіді на запитання старшокласників та вчителів.
А в цьому році, завдяки старанню дільничного офіцера поліції Сновського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області, старшого лейтенанта поліції Андрія Леонідовича Аникієнка, програму тижня правових знань було урізноманітнено. Андрій Леонідович зустрівся з учнями 9 та 10 класів, цікаво, емоційно й повчально розповів про види злочинів та покарання для неповнолітніх, дав відповіді на запитання старшокласників та вчителів.
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