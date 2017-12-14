Крадіїв потягнуло до чужих автівок

7 грудня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що в с.Рогізки відома особа заявнику вкрала велосипед «МИНСК 72» синього кольору.
8 грудня надійшла заява до Сновського ВП про те, що 22.10.2017 з будинку заявниці зникло її майно, а саме: мобільний телефон «Huawei YS 2» чорного кольору, золоті сережки у формі сердечка, велосипед «Україна» чорного кольору, безпровідна колонка сірого з чорним кольорів.
8 грудня о 13:18 надійшло повідомлення на службу «102» про те, що з авто ГАЗЕЛЬ червоного кольору зникла сумка з грошима (близько 8000 грн). Машина була відчинена, в цей час вивантажували товар на ринку.
10 грудня о 08:05 надійшло повідомлення про те, що 10 грудня вночі невідомі пошкодили салони трьох авто: «ИЖ 2717» бордового кольору, ФАЛ вантажний синього кольору та «ВАЗ 2106» білого кольору.
10 грудня до Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від гр. К. про те, що на трасі з м.Сновськ на с.Гвоздиківка на автомобільному мосту авто збило чоловіка, який в результаті отриманих травм помер на місці. По даному факту відомості внесені до ЄРДР. Ведеться слідство.
8 грудня надійшла заява до Сновського ВП про те, що 22.10.2017 з будинку заявниці зникло її майно, а саме: мобільний телефон «Huawei YS 2» чорного кольору, золоті сережки у формі сердечка, велосипед «Україна» чорного кольору, безпровідна колонка сірого з чорним кольорів.
8 грудня о 13:18 надійшло повідомлення на службу «102» про те, що з авто ГАЗЕЛЬ червоного кольору зникла сумка з грошима (близько 8000 грн). Машина була відчинена, в цей час вивантажували товар на ринку.
10 грудня о 08:05 надійшло повідомлення про те, що 10 грудня вночі невідомі пошкодили салони трьох авто: «ИЖ 2717» бордового кольору, ФАЛ вантажний синього кольору та «ВАЗ 2106» білого кольору.
10 грудня до Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від гр. К. про те, що на трасі з м.Сновськ на с.Гвоздиківка на автомобільному мосту авто збило чоловіка, який в результаті отриманих травм помер на місці. По даному факту відомості внесені до ЄРДР. Ведеться слідство.
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