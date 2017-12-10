Новорічна красуня скоро засяє на площі міста

25 грудня на головній площі Сновська, біля Будинку культури, всіма вогниками засяє новорічна ялинка.
Як повідомив заступник голови міської ради Сергій Силенок, 5 грудня відбувся оглядовий виїзд, де обирати довелося з трьох варіантів: двох новоборовицьких та жовідської. Врешті зупинилися на останній. Новорічне диво виросло на території Жовідської сільської ради. Цьогорічна красуня, висотою близько 25 метрів, нічим не поступатиметься минулорічній ялинці. Міська рада вже виділила кошти для закупки її та нових іграшок і гірлянд. Прикрашати пухнасту красуню за традицією довірили місцевому ЖЕДу. Про ілюмінацію площі міста мова поки що не ведеться, адже декілька років поспіль всі святкові вогники раптово зникають. Мабуть, дехто вважає, що вдома новорічним прикрасам, призначеним для вбрання міста, все-таки буде краще.
Тетяна Литвин
Як повідомив заступник голови міської ради Сергій Силенок, 5 грудня відбувся оглядовий виїзд, де обирати довелося з трьох варіантів: двох новоборовицьких та жовідської. Врешті зупинилися на останній. Новорічне диво виросло на території Жовідської сільської ради. Цьогорічна красуня, висотою близько 25 метрів, нічим не поступатиметься минулорічній ялинці. Міська рада вже виділила кошти для закупки її та нових іграшок і гірлянд. Прикрашати пухнасту красуню за традицією довірили місцевому ЖЕДу. Про ілюмінацію площі міста мова поки що не ведеться, адже декілька років поспіль всі святкові вогники раптово зникають. Мабуть, дехто вважає, що вдома новорічним прикрасам, призначеним для вбрання міста, все-таки буде краще.
Тетяна Литвин
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