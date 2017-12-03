Відзначення Міжнародного дня інвалідів

– справедлива шана суспільства та нагадування всім про обов'язок перед інвалідами, що потребують захисту та підтримки у цей непростий час. Інваліди – це не просто категорія людей. Це окремі життя, окремі трагедії, окремі людські надії на те, що все буде добре.
Переймаючись буденними проблемами, ми повинні замислитися над непростою долею людей з вадами здоров’я і не тільки 3 грудня, а й протягом усього року не забувати про те, що поруч із нами живуть інваліди, а вони потребують допомоги та уваги.
Саме з метою привернення уваги до проблем осіб з обмеженими можливостям, в Сновському районному центрі зайнятості 1 грудня поточного року проведений «круглий стіл» за участю соціальних партнерів служби зайнятості та роботодавців. В заході взяли участь начальник управління соціального захисту населення Запорожець О.В., представники виконавчої дирекції ФССУ в Чернігівській області Щиглевська Ю.М. та Іллєнко І.М., начальник відділу Сновського бюро правової допомоги Литвиненко І.С., начальник районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Реута Ю.В. та керівники підприємств – роботодавців. Директор центру зайнятості Аникієнко Р.М. детально зупинилася на роботі з даною категорією осіб, озвучила проблеми. Кожен учасник заходу мав можливість висловити свою думку щодо даного питання.
Основним завданням - увага держави та милосердя, толерантність кожного з нас допоможуть спростити життя людей з особливими потребами..
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