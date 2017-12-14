Результати – порадували!

У перші зимові дні Чернігівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді провів обласний конкурс з фітодизайну «Зимові фантазії», у якому взяло участь 14 конкурсантів з восьми районів та ОТГ області.
Нашу ОТГ представляли вихованці гуртка «Юний флорист» Сновської станції юних техніків Софія Школік (9 років) та Іван Лук’яненко (12 років) (керівник гуртка Людмила Яківна Громадська). На розгляд компетентного журі (до його складу входили кращі флористи Чернігова) кожен учасник представив композицію, яка складалася з Новорічної арт-ялинки та Новорічного сюрпризу. Наші дітки були на висоті: Іван здобув ІІІ місце у підсумковому заліку, а Софія – четверте (до речі, вона була наймолодшою учасницею). Вони одержали в подарунок м’які іграшки і вазу, а керівник гуртка – річну підписку на журнал «Флористика» та деякі матеріали для роботи гуртка.
Оксана АНАНКО, заступник директора СЮТ
Нашу ОТГ представляли вихованці гуртка «Юний флорист» Сновської станції юних техніків Софія Школік (9 років) та Іван Лук’яненко (12 років) (керівник гуртка Людмила Яківна Громадська). На розгляд компетентного журі (до його складу входили кращі флористи Чернігова) кожен учасник представив композицію, яка складалася з Новорічної арт-ялинки та Новорічного сюрпризу. Наші дітки були на висоті: Іван здобув ІІІ місце у підсумковому заліку, а Софія – четверте (до речі, вона була наймолодшою учасницею). Вони одержали в подарунок м’які іграшки і вазу, а керівник гуртка – річну підписку на журнал «Флористика» та деякі матеріали для роботи гуртка.
Оксана АНАНКО, заступник директора СЮТ
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