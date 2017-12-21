У співпраці з «Доброчином»

На тему витрат державного бюджету
Про видатки і наповнення державного бюджету, розвиток громад і купу податків йшлося на тренінгу для журналістів, який нещодавно відбувся в обласному центрі у рамках проекту «Підтримка реформи децентралізації в Україні», реалізованого ВГО «Громадянська мережа опора» у співпраці з Центром «Доброчин» (очільник Олександр Підгорний) за фінансової підтримки Посольства Великої Британії.
Учасники цього заходу навіть не зчулися, як миттєво пролетів час, бо те, що розкрилося, було напрочуд пізнавальним і потрібним у роботі з людьми. Мабуть, слідувало б віддати належну дяку тренерам, котрі професійно й не занудно розклали «по поличках», на перший погляд, заїжджені й тисячу разів проговорені цифри і тенденції розвитку головного кошториса країни.
Приміром, знову, але по-новому, прозвучала тема державного боргу, що наразі сягає 113 мільярдів, ситуація з видатками на правоохоронні органи (88 мільярдів), на Збройні сили (77 мільярдів), відрахуваннями на дотацію Пенсійному фонду – 141 млрд. грн. До речі, за оцінками спеціалістів, в Україні критичною є картина з виплатою пенсій, оскільки власними доходами пенсійний фонд наповнюється лише на 50%, решту змушена дотувати держава, хоча і так за кожного працюючого кожне підприємство чи установа сплачують у ПФ – 22% від нарахованої зарплати (із 10 тисяч нарахувань – 2200 грн). Тобто фактично роботодавець віддає своєму працівнику не 10 тис., а 12200 грн. Хоча на руки той працівник отримує ще менше – десь 8 тисяч, бо з нього ще «вивернуть» 19,5% податка на доходи, 0,5% - військовий збір (загалом десь близько 2 тис. грн).
«Тягне» український бюджет освіта, на яку цьогоріч піде 187 млрд. Натомість із держбюджету лише 44 млрд, решту спрямують з місцевих – 143 млрд грн. А ще ж є і соціальний захист (128 млрд), і медицина (86 млрд), і культура (17 млрд), і апарат чиновників, на який заплановано аж 61 млрд грн. Чи багато це? А порівняємо: на всі транспортні проблеми загалом витратять 57 млрд, а на розвиток всього сільського господарства – 14 млрд!
Тепер про регіони, на які віднедавна від прогнозного обсягу доходів загального фонду Держбюджету почали спрямовувати один відсоток коштів. Цей відсоток вилився у суму 9 мільярдів, з якої півтора мільярда віддадуть на розвиток інфраструктури об’єднаних громад (сума для кожної залежить від площі ОТГ і кількості сільського (міське не враховується) населення. Далі. 3,5 млрд грн призначаються у державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) під проекти, що можуть бути подані різними бюджетними організаціями на будівництво, ремонти, придбання обладнання тощо. Ще чотири мільярди передбачено на соціально-економічний розвиток територій, які розподіляють депутати Верховної Ради у своїх округах. Словом, це те, за що наші обранці дарують школам мультимедійні дошки, комп’ютери, селам і містам – дитячі майданчики, інше. Це, як підкреслили організатори тренінгу, не гроші з їхньої кишені, а державні, тобто наші з вами, тих, хто платить податки.
А податків ми сплачуємо цілу купу. Знову ж таки, якщо взяти для обрахунків зарплату 10 тис. грн (хоча таку отримує небагато земляків), то за рік цей працюючий віддасть своїй державі – 23,5 тис. грн податків. Погодьтеся: ого скільки!
Олена
КОМПАНЕЦЬ
Про видатки і наповнення державного бюджету, розвиток громад і купу податків йшлося на тренінгу для журналістів, який нещодавно відбувся в обласному центрі у рамках проекту «Підтримка реформи децентралізації в Україні», реалізованого ВГО «Громадянська мережа опора» у співпраці з Центром «Доброчин» (очільник Олександр Підгорний) за фінансової підтримки Посольства Великої Британії.
Учасники цього заходу навіть не зчулися, як миттєво пролетів час, бо те, що розкрилося, було напрочуд пізнавальним і потрібним у роботі з людьми. Мабуть, слідувало б віддати належну дяку тренерам, котрі професійно й не занудно розклали «по поличках», на перший погляд, заїжджені й тисячу разів проговорені цифри і тенденції розвитку головного кошториса країни.
Приміром, знову, але по-новому, прозвучала тема державного боргу, що наразі сягає 113 мільярдів, ситуація з видатками на правоохоронні органи (88 мільярдів), на Збройні сили (77 мільярдів), відрахуваннями на дотацію Пенсійному фонду – 141 млрд. грн. До речі, за оцінками спеціалістів, в Україні критичною є картина з виплатою пенсій, оскільки власними доходами пенсійний фонд наповнюється лише на 50%, решту змушена дотувати держава, хоча і так за кожного працюючого кожне підприємство чи установа сплачують у ПФ – 22% від нарахованої зарплати (із 10 тисяч нарахувань – 2200 грн). Тобто фактично роботодавець віддає своєму працівнику не 10 тис., а 12200 грн. Хоча на руки той працівник отримує ще менше – десь 8 тисяч, бо з нього ще «вивернуть» 19,5% податка на доходи, 0,5% - військовий збір (загалом десь близько 2 тис. грн).
«Тягне» український бюджет освіта, на яку цьогоріч піде 187 млрд. Натомість із держбюджету лише 44 млрд, решту спрямують з місцевих – 143 млрд грн. А ще ж є і соціальний захист (128 млрд), і медицина (86 млрд), і культура (17 млрд), і апарат чиновників, на який заплановано аж 61 млрд грн. Чи багато це? А порівняємо: на всі транспортні проблеми загалом витратять 57 млрд, а на розвиток всього сільського господарства – 14 млрд!
Тепер про регіони, на які віднедавна від прогнозного обсягу доходів загального фонду Держбюджету почали спрямовувати один відсоток коштів. Цей відсоток вилився у суму 9 мільярдів, з якої півтора мільярда віддадуть на розвиток інфраструктури об’єднаних громад (сума для кожної залежить від площі ОТГ і кількості сільського (міське не враховується) населення. Далі. 3,5 млрд грн призначаються у державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) під проекти, що можуть бути подані різними бюджетними організаціями на будівництво, ремонти, придбання обладнання тощо. Ще чотири мільярди передбачено на соціально-економічний розвиток територій, які розподіляють депутати Верховної Ради у своїх округах. Словом, це те, за що наші обранці дарують школам мультимедійні дошки, комп’ютери, селам і містам – дитячі майданчики, інше. Це, як підкреслили організатори тренінгу, не гроші з їхньої кишені, а державні, тобто наші з вами, тих, хто платить податки.
А податків ми сплачуємо цілу купу. Знову ж таки, якщо взяти для обрахунків зарплату 10 тис. грн (хоча таку отримує небагато земляків), то за рік цей працюючий віддасть своїй державі – 23,5 тис. грн податків. Погодьтеся: ого скільки!
Олена
КОМПАНЕЦЬ
Комментариев нет:
Отправить комментарий