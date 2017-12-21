У світі чарів і казки

Святий Миколай завітав засніженого грудневого дня і до учнів Гірської ЗОШ І-ІІ ступенів.
У школі, біля красуні-ялинки, святково вбрані школярі показували дійство до свята. Завітали в гості дітки з дитячого садочка, батьки, вчителі. Був тут і чортик з різками для неслухняних діточок, і Святий Миколай з янголятами. Дівчатка і хлопчики виконували вірші, танцювали та співали пісні. Дуже добре, що на наше свято з подарунками завітали добрі чарівники-благодійники директор спиртозаводу Олександр Кирилюк, батьки малечі.
Від їхньої щедрості всі були у захваті.
У школі, біля красуні-ялинки, святково вбрані школярі показували дійство до свята. Завітали в гості дітки з дитячого садочка, батьки, вчителі. Був тут і чортик з різками для неслухняних діточок, і Святий Миколай з янголятами. Дівчатка і хлопчики виконували вірші, танцювали та співали пісні. Дуже добре, що на наше свято з подарунками завітали добрі чарівники-благодійники директор спиртозаводу Олександр Кирилюк, батьки малечі.
Від їхньої щедрості всі були у захваті.
Комментариев нет:
Отправить комментарий