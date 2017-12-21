Сталася трагедія

Днями Сновськ сколихнула звістка про загадкову смерть молодого чоловіка, котрий донедавна служив і в прикордонні, і в митниці.
Від ножових поранень чоловік зійшов кров’ю. Версій купа. Одна сходиться на ненавмисному вбивстві (джерело, яке «Променю» про це повідомило, неофіційне). Мовляв, була група осіб, які гуляли-пили. Хтось кудись поклав ногу, хтось щось у цей момент різав і «ненароком махнув ножем». Опісля був виклик «Швидкої», але пізно... Працювали оперативники, прокуратура. Ведеться слідство. Офіційних коментарів газеті ніхто із силовиків не надав. Відомо, що підозрювану особу суд залишив на волі, мотивуючи тим, що небезпеку оточуючим вона не несе. Знову ж таки наш інформатор – неофіційний.
Від ножових поранень чоловік зійшов кров’ю. Версій купа. Одна сходиться на ненавмисному вбивстві (джерело, яке «Променю» про це повідомило, неофіційне). Мовляв, була група осіб, які гуляли-пили. Хтось кудись поклав ногу, хтось щось у цей момент різав і «ненароком махнув ножем». Опісля був виклик «Швидкої», але пізно... Працювали оперативники, прокуратура. Ведеться слідство. Офіційних коментарів газеті ніхто із силовиків не надав. Відомо, що підозрювану особу суд залишив на волі, мотивуючи тим, що небезпеку оточуючим вона не несе. Знову ж таки наш інформатор – неофіційний.
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