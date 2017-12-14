У спільному колі

7 та 8 грудня з нагоди Дня місцевого самоврядування у Сновську проходили урочистості.
Депутатів, старост, діловодів, ветеранів з професійним святом тепло привітали міський голова Олександр Медведьов, голова РДА та райради Валерій Радібеда і Ніна Кухаренко, голова райкому профспілки держустанов Наталія Добненко. У своїх виступах посадовці наголосили на потужному історичному корінні цього свята, на меті та завданнях гілок влади у нинішній час. Ці завдання зрозумілі: вирішувати всі ті негаразди і труднощі, які переживають прості люди, дбати про благополуччя, добробут й якнайскоріший розвиток новоствореної ОТГ. Було надзвичайно приємно бачити присутніх в залі (причепурених, усміхнених) людей, котрі вірять в те, що їхні діяння і справді зроблять завтрашній день світлішим, наповненішим. Учасники урочистостей, і сьогоднішні, і вчорашні активісти - всі згоджувалися з думкою: у нас є майбутнє, є високі стремління його покращити. Групі працівників місцевого самоврядування у цей день були вручені почесні грамоти та подяки – за сумлінну службу з нагоди свята.
Порадував народних обранців невеличкий концерт, організований творчим колективом РБК, порадувало подальше неформальне спілкування у «Вітамінці». Теплим, зворушливим вийшло воно, з присмаком солодкого винограду й безмежжям ностальгічних спогадів та дотепного гумору. До речі, ветерани, які цьогоріч проявили ініціативу у проведенні заходу, взагалі продемонстрували «високий клас» душевності!
Олена КОМПАНЕЦЬ. На знімках: група нагороджених активістів та фрагменти урочистостей у «Вітамінці».
Депутатів, старост, діловодів, ветеранів з професійним святом тепло привітали міський голова Олександр Медведьов, голова РДА та райради Валерій Радібеда і Ніна Кухаренко, голова райкому профспілки держустанов Наталія Добненко. У своїх виступах посадовці наголосили на потужному історичному корінні цього свята, на меті та завданнях гілок влади у нинішній час. Ці завдання зрозумілі: вирішувати всі ті негаразди і труднощі, які переживають прості люди, дбати про благополуччя, добробут й якнайскоріший розвиток новоствореної ОТГ. Було надзвичайно приємно бачити присутніх в залі (причепурених, усміхнених) людей, котрі вірять в те, що їхні діяння і справді зроблять завтрашній день світлішим, наповненішим. Учасники урочистостей, і сьогоднішні, і вчорашні активісти - всі згоджувалися з думкою: у нас є майбутнє, є високі стремління його покращити. Групі працівників місцевого самоврядування у цей день були вручені почесні грамоти та подяки – за сумлінну службу з нагоди свята.
Порадував народних обранців невеличкий концерт, організований творчим колективом РБК, порадувало подальше неформальне спілкування у «Вітамінці». Теплим, зворушливим вийшло воно, з присмаком солодкого винограду й безмежжям ностальгічних спогадів та дотепного гумору. До речі, ветерани, які цьогоріч проявили ініціативу у проведенні заходу, взагалі продемонстрували «високий клас» душевності!
Олена КОМПАНЕЦЬ. На знімках: група нагороджених активістів та фрагменти урочистостей у «Вітамінці».
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