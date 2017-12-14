Аварійні ситуації ліквідовано

Як повідомив директор Щорського РЕМ Микола Михалко, внаслідок сильного снігопаду в ніч з 10 на 11 грудня 12 сіл району залишилися без світла. Найбільше постраждали Клюси, Хрінівка, Жовідь, Піщанка, Стара Рудня, Низківка, Смяч, Рогізки, Нові Млини, Лосева Слобода, частина Кучинівки та Великого Щимеля. Щорський РЕМ вжив всіх заходів, щоб якомога скоріше виправити ситуацію. Зранку в понеділок шість бригад місцевої служби виїхали на аварійні ділянки, їм на допомогу прибули бригади з Корюківки та Семенівки. Вони працювали до самої ночі і в той самий день полагодили майже всі лінії електропередач. Декілька сіл залишилися без світла до вівторка, але вже до вечора воно з’явилося і у них.
Тетяна ЛИТВИН
Тетяна ЛИТВИН
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