Вогнеборцям допомагала молодь села

26 листопада о 18 год. 32 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м. Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу сінника в с.Суничне по вул. Вишневій. Власник - 1969 р.н.
Причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено 4 тонни сіна, покрівлю по всій площі. Врятовано 1 господарську будівлю на суму 10 тис. грн. На гасіння залучався черговий караул зі Сновська. Завдяки вчасному виявленню, оперативним та вмілим діям професійних вогнеборців пожежу ліквідовано з мінімальними збитками та не допущено поширення полум’я на сусідню господарчу будівлю. Гасіння було завершено близько 2-ої год. 27 листопада.
Також варто відмітити старанність юнаків с.Суничне, які до завершення гасіння допомагали вогнеборцям розтягувати сіно для поливання його водою, Миколи Криволапа, Ярослава Петренка, Миколи Сафонова, Максима Конана, Дениса Єрмака. Дякую за допомогу!
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
Причина – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено 4 тонни сіна, покрівлю по всій площі. Врятовано 1 господарську будівлю на суму 10 тис. грн. На гасіння залучався черговий караул зі Сновська. Завдяки вчасному виявленню, оперативним та вмілим діям професійних вогнеборців пожежу ліквідовано з мінімальними збитками та не допущено поширення полум’я на сусідню господарчу будівлю. Гасіння було завершено близько 2-ої год. 27 листопада.
Також варто відмітити старанність юнаків с.Суничне, які до завершення гасіння допомагали вогнеборцям розтягувати сіно для поливання його водою, Миколи Криволапа, Ярослава Петренка, Миколи Сафонова, Максима Конана, Дениса Єрмака. Дякую за допомогу!
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
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