Кому знадобилися дорожні знаки?

22 листопада до ч/ч Сновського ВП надійшла заява про те, що в період часу з 17 по 20 листопада невідома особа здійснила крадіжку двох дорожніх знаків, які були встановлені на перехресті вулиць Об’їзної та Залізничної в м.Сновськ.
23 листопада о 15-55 до чергової частини Сновського ВП надійшла заява від начальника виробничого підрозділу Сновської дистанції колії, що в робочому приміщенні 91 км виявлено пошкодження навісного замка. При огляді приміщення було виявлено також крадіжку торцевого ключа, електрошліфувалки, петарди 10 шт., ліхтаря.
23 листопада о 15-55 до чергової частини Сновського ВП надійшла заява від начальника виробничого підрозділу Сновської дистанції колії, що в робочому приміщенні 91 км виявлено пошкодження навісного замка. При огляді приміщення було виявлено також крадіжку торцевого ключа, електрошліфувалки, петарди 10 шт., ліхтаря.
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