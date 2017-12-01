пятница, 1 декабря 2017 г.

Кому знадобилися дорожні знаки?

22 листопада  до ч/ч Сновського ВП надійшла заява про те, що в період часу з 17 по 20 листопада  невідома особа здійснила крадіжку двох дорожніх знаків, які були встановлені на перехресті вулиць Об’їзної та Залізничної в м.Сновськ.

23  листопада о 15-55  до чергової частини Сновського ВП надійшла заява від  начальника виробничого підрозділу Сновської дистанції колії, що  в робочому приміщенні 91 км виявлено пошкодження навісного замка. При огляді приміщення було виявлено також крадіжку торцевого ключа, електрошліфувалки, петарди 10 шт., ліхтаря.
Автор: на
Ярлыки:

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