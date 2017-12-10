Що буде із молоком із «дядькового двору»?

Із наступного року в Україні можуть заборонити закупівлю домашнього молока. Про це вголос, посилаючись на офіційні джерела інформації, повідомляє сайт Kurkul.соm – головний фермерський сайт країни, де друкуються всі головні новини агробізнесу.
А справа в тому, що згідно з угодою про асоціацію з Євросоюзом, підприємства більше не зможуть купувати сировину в селян. Через це із 1 січня 2018 року на полицях вітчизняних магазинів залишиться три сорти молока – екстра-класу, вищого й першого.
Як не дивно це зазначати, але моніторинг молочної картини свідчить наступне: сьогодні на продовольчому ринку перебуває орієнтовно 25% молока з особистих підсобних господарств, і саме на нього, здебільшого скаржаться споживачі.
Олена КОМПАНЕЦЬ
А справа в тому, що згідно з угодою про асоціацію з Євросоюзом, підприємства більше не зможуть купувати сировину в селян. Через це із 1 січня 2018 року на полицях вітчизняних магазинів залишиться три сорти молока – екстра-класу, вищого й першого.
Як не дивно це зазначати, але моніторинг молочної картини свідчить наступне: сьогодні на продовольчому ринку перебуває орієнтовно 25% молока з особистих підсобних господарств, і саме на нього, здебільшого скаржаться споживачі.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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