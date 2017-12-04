У Сновську СНІДу більше, ніж у області!

1 грудня з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. За даними ВООЗ, в 2016 р. з причин, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією,
СНІДом, в усьому світі померло близько 1 млн чоловік. В районі перебуває під диспансерним наглядом з приводу ВІЛ-інфекції 94 особи (поширеність 398,4% на 100000 населення). За 9 місяців 2017 р. на облік взято 8 чоловік. Серед ВІЛ-інфікованих переважають особи віком 25-49 років. Також під медичним наглядом перебуває 5 дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів.
Станом на 1 жовтня на обліку з діагнозом СНІД знаходиться 30 чоловік. Поширеність складає 126% на 100000 населення. Середньообласний показник – 104,4% на 100000 населення. Також більший від середньообласного і показник смертності від СНІДу (по району – 8,2% на 100000 населення, по області – 4,3% на 100000 населення). В районі забезпечено доступ до безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію. За 9 місяців 2017 р. обстежено 880 чоловік, виявлено 6 позитивних результатів. Тому необхідно регулярно проходити тестування кожному з населення. Бажано це робити хоча б один раз на рік. Слід пам’ятати, що чим раніше виявлена інфекція та розпочата високоефективна терапія, тим більше шансів на довге та повноцінне життя.
Лідія ОНІЩЕНКО, лікар-дерматовенеролог
СНІДом, в усьому світі померло близько 1 млн чоловік. В районі перебуває під диспансерним наглядом з приводу ВІЛ-інфекції 94 особи (поширеність 398,4% на 100000 населення). За 9 місяців 2017 р. на облік взято 8 чоловік. Серед ВІЛ-інфікованих переважають особи віком 25-49 років. Також під медичним наглядом перебуває 5 дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів.
Станом на 1 жовтня на обліку з діагнозом СНІД знаходиться 30 чоловік. Поширеність складає 126% на 100000 населення. Середньообласний показник – 104,4% на 100000 населення. Також більший від середньообласного і показник смертності від СНІДу (по району – 8,2% на 100000 населення, по області – 4,3% на 100000 населення). В районі забезпечено доступ до безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію. За 9 місяців 2017 р. обстежено 880 чоловік, виявлено 6 позитивних результатів. Тому необхідно регулярно проходити тестування кожному з населення. Бажано це робити хоча б один раз на рік. Слід пам’ятати, що чим раніше виявлена інфекція та розпочата високоефективна терапія, тим більше шансів на довге та повноцінне життя.
Лідія ОНІЩЕНКО, лікар-дерматовенеролог
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