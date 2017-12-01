Декомунізація крокує далі

Сусіди готові демонтувати пам’ятник командиру партизанських з’єднань, генералу Олексію Федорову. А що буде з нашим Лісоградом?
Пам’ятник першому секретарю обкому КПУ, генералу Олексію Федорову у Корюківці демонтують. Про це сповістив голова нової ОТГ Ратан Ахмедов і вже встигли повідомити деякі центральні видання. Приміром, газета «Голос України».
Мотивація корюківчан така: мовляв, при бездіяльності партизан Корюківка була вщент спалена німцями й угорцями у ході окупації в часи ІІ Світової війни. І ще: наче б за підписом Олексія Федорова протягом 1936-1941 років були знищені тисячі українців.
Відповідні документи про демонтаж пам’ятника, котрий розташований поблизу однієї зі шкіл, вже підписані. Місцева влада анонсує, що прибере бюст Федорову до кінця року, тобто вже за лічені дні.
До речі, у Чернігові вулицю Федорова півтора роки тому перейменували на вулицю композитора і класика європейської музики Максима Березовського.Сновщина також безпосередньо пов’язана з іменем двічі героя колишнього СРСР О.О. Федорова. Особливо відома діями партизанів єлінська земля, розбудований силами влади і громадськості меморіальний комплекс «Лісоград», експозиції музею Тарновського.
Зовсім недавно в ті краї масово їздили люди, вклоняючись захисникам за подарований мир. Тепер історія і архіви КДБ стали свідчити інше. І хоча поки що офіційних заяв на цю тему нема, хмари над Лісоградом згущуються все густіше й густіше.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Пам’ятник першому секретарю обкому КПУ, генералу Олексію Федорову у Корюківці демонтують. Про це сповістив голова нової ОТГ Ратан Ахмедов і вже встигли повідомити деякі центральні видання. Приміром, газета «Голос України».
Мотивація корюківчан така: мовляв, при бездіяльності партизан Корюківка була вщент спалена німцями й угорцями у ході окупації в часи ІІ Світової війни. І ще: наче б за підписом Олексія Федорова протягом 1936-1941 років були знищені тисячі українців.
Відповідні документи про демонтаж пам’ятника, котрий розташований поблизу однієї зі шкіл, вже підписані. Місцева влада анонсує, що прибере бюст Федорову до кінця року, тобто вже за лічені дні.
До речі, у Чернігові вулицю Федорова півтора роки тому перейменували на вулицю композитора і класика європейської музики Максима Березовського.Сновщина також безпосередньо пов’язана з іменем двічі героя колишнього СРСР О.О. Федорова. Особливо відома діями партизанів єлінська земля, розбудований силами влади і громадськості меморіальний комплекс «Лісоград», експозиції музею Тарновського.
Зовсім недавно в ті краї масово їздили люди, вклоняючись захисникам за подарований мир. Тепер історія і архіви КДБ стали свідчити інше. І хоча поки що офіційних заяв на цю тему нема, хмари над Лісоградом згущуються все густіше й густіше.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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