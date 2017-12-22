Новорічна лотерея-2018 серед передплатників газети "Промінь"

Вітаємо переможців! Забрати призи можна у приміщенні редакції в робочі дні з 8-00 до 17-00 (перерва на обід з 13-00 до 14-00). При собі мати посвідчення особи (пенсійне, паспорт тощо).
|
№/п
|
Назва призу
|
Спонсор
|
ПІБ отримувача
|
1.
|
Супер-приз
Порося
|
В.І. Жолобецький
|
Мариненко Т.М.,
м.Сновськ, пров.Луговий,24
|
2.
|
Набір горщиків для запікання
|
Центр зайнятості (Р.М.Аникієнко)
|
Сидоренко
м.Сновськ, вул.Кооперативна,1/2
|
3.
|
Набір горщиків для запікання
|
Центр зайнятості
(Р.М.Аникієнко)
|
Гордійко О.І.
с.Н.Млини
|
4.
|
Набір горщиків для запікання
|
Центр зайнятості
(Р.М.Аникієнко)
|
Артеменко С.Б.
м.Сновськ, вул.Заслонова,45
|
5.
|
Будильник
|
М-н «Лотос»
(Апецько О.В.)
|
Твердохлебова Т.І.
м.Сновськ, 2-й провул.Шевченка,2/2
|
6
|
Альбом для фото
|
М-н «Лотос»
(Апецько О.В.)
|
Демченко М.Ф.
с.Тур’я, пров.Партизанський,3
|
7
|
Набір «Британська колекція»
|
Соцзахист населення
(О.В. Запорожець)
|
Артеменко
м.Сновськ, вул.П.Комуни,19а/10
|
8
|
Блюдо для млинців
|
Соцзахист населення
(О.В. Запорожець)
|
Біба О.М.
м.Сновськ, вул.Свободи,20
|
9
|
Набір склянок
|
Терцентр
(С.М.Хоменко)
|
Хоминська Л.П.
м.Сновськ, вул.Котляревського,22
|
10
|
Лоток яєць
|
ТОВ «МК «Добробут»
|
Свищ Л.С.
с.Сновське, вул.Васька,16
|
11
|
Кофе «Чорна карта»
|
Брезгун О.М.
м.Сновськ, вул.Костюченка,24
|
12
|
Чай Greenfield
|
Коваленко С.С.
м.Сновськ, вул.Миру 3/9
|
13
|
Господарча сумка
|
ЦБС
|
Гончаренко А.П.
с.Петрівка , вул.Дружби
|
14
|
Господарча сумка
|
ЦБС
|
Юрченко Л.Ф.
м.Сновськ, вул.Горького,3/1
|
15
|
Ліхтарик
|
КП «Будматеріали»
|
Філоненко К.А.
м.Сновськ, вул.Лермонтова,14/2
|
16
|
Хлібниця
|
КП «Будматеріали»
|
Косенчук М.А.
С.В..Щимель
|
17
|
Косметичний набір
(крем-мило)
|
Лабораторне відділення (А.І Кошель)
|
Панчошна
с.В.Щимель, вул.9 Травня,27
|
18
|
Шампанське
|
М-н «СеДаМ»
|
Мося І.З.
с.Ст.Рудня
|
19
|
Чайник-заварник
|
Лопаревич О.
|
Кузьменко Л.І.
с.Сновське, вул.Васька,10
|
20
|
Шампанське
|
СК «Гарантія»
(Діщенко Т.І.)
|
Терещенко В.А.
с.Низківка
|
21
|
Цукерки Рошен
|
СК «Гарантія»
(Діщенко Т.І.)
|
Сіра В.М.
с.Іванівка
|
22
|
Кухонний набір
|
Адвокат Шадуйкіс Г.В.
|
Циганок М.Г.
с.Іванівка, вул.Зелена,38
|
23
|
Новорічний подарунок
|
М-н «Світ ласощів»
(Кусий В.В.)
|
Лагута М.І.
с.Кучинівка
|
24
|
Ліхтарик
|
РЕМ
|
Масленок Т.М.
с.В.Щимель
|
25
|
Плед
|
Консультант нардепа В.В.Амельченка Павло Мірошниченко
|
Тебенко Г.С.
с.Тихоновичі
|
26
|
Коврик
|
М-н «Людмила»
ПП Постол
|
Ніколаєнко
м.Сновськ, вул.Доватора,29
|
27
|
Енергозберігаюча лампочка
|
М-н «Дім техніки»
Ковальов І.М.
|
Кулик О.В.
м.Сновськ, вул.Миру,29/2
|
28
|
Енергозберігаюча лампочка
|
М-н «Дім техніки»
Ковальов І.М.
|
Іваницька
м.Сновськ
|
29
|
Енергозберігаюча лампочка
|
М-н «Дім техніки»
Ковальов І.М.
|
Верхулевська В.О.
с.Гірськ
|
30
|
Енергозберігаюча лампочка
|
М-н «Дім техніки»
Ковальов І.М.
|
Романенко Ю.О.
м.Сновськ, вул.Боженка,1
|
31
|
Енергозберігаюча лампочка
|
М-н «Дім техніки»
Ковальов І.М.
|
Соломенник
м.Сновськ, вул.Чернігівська,28а/6
|
32
|
Шоколадний напій
|
М-н «Коробок»
|
Боровко О.В.
м.Сновськ, вул.П.Комуни,5/4
|
33
|
Пуфік
|
Салон «Меблі для всіх»
|
Росік М.Г
с.Н.Млини, вул.Щорса,4
|
34
|
Блокнот з олівцем
|
М-н «Водофон»
|
Кравцова В.В.
м.Сновськ, вул.Миру,3/26
|
35
|
Блокнот з олівцем
|
М-н «Водофон»
|
Кухаренко Н.І.
м.Сновськ, вул.Франка,18
|
36
|
Блокнот з олівцем
|
М-н «Водофон»
|
Децик А.М.
с.Кммка
|
37
|
Блокнот з олівцем
|
М-н «Водофон»
|
Мятенко І.О.
с.Іванівка, вул.Травнева,15
|
38
|
Чек на торт
|
М-н «Вацак»
|
Шпонарський Я.В.
м.Сновськ, вул.Свердлова,18
|
39
|
Шампанське
|
ПП Тищенки
|
Курилін
м.Сновськ, вул.Архітектурна,9/6
|
40
|
Цукерки «Міленіум»
|
ПП Тищенки
|
Гордієнко Л.М.
с.Низківка
|
41
|
Різдвяний віночок
|
СЮТ
|
Бовдзей М.М.
с.Тур’я, вул.Усіка,12
|
42.
|
Різдвяний віночок
|
СЮТ
|
Криволап О.М.
мСновськ, вул.Доватора,17/2
|
43
|
Дезодорант
|
Інформвідділ РДА
|
Білашко
м.Сновськ, вул.Свободи,106
|
44
|
Новорічні іграшки
|
Інформвідділ РДА
|
Криволап
м.Сновськ, вул.Доватора,42
|
45
|
Цукерки «Доміор»
|
Інформвідділ РДА
|
Сухомлин
с.Н.Боровичі
|
46
|
Чашка
|
Інформвідділ РДА
|
Цимбал О.С.
м.Сновськ, вул.30 років Перемоги,29
|
47
|
Фоторамка
|
ПП Ващенки
|
Купрієнко
м.Сновськ, вул.Партизанська,7
|
48
|
Набір для спецій
|
ПП Ващенки
|
Мартиненко О.М.
с.Піщанка
|
49
|
Лоток для масла
|
ПП Ващенки
|
Гудим О.Ф
м.Сновськ, вул.Неретіна,22
|
50.
|
Мішок зерна
|
С.М. Скоробогатько
|
Гетьманенко В.
сЗаймище
|
51
|
Коровай
|
Хлібокомбінат
|
Скоблик Л.М.
м.Сновськ, вул.П.Комуни, 24а
|
52
|
Причіп обрізків
|
ПП Михайло Росік
|
Жигалов Ю.М.
м.Сновськ, вул.Чернігівська,40/59
|
53
|
Весільний рушник і серветка
|
Пенсіонерка, жителька Сновська М.Д. Булденко
|
Ворушило О.В.
м.Сновськ, вул.Свободи,56/2
|
54
|
Шампанське
|
СК «Оранта»
|
Ященко О.М.
с.Попільня
|
55
|
Цукерки «Асорті»
|
СК «Оранта»
|
Талаш В.К.
м.Сновськ, вул.Шкільна,15
|
56
|
Набір чарочок
|
Добродій Борис
|
Кушнір К.П.
с.Тихоновичі
|
57
|
Два горщики
|
Редакція
|
Коваль М.М.
с.Тихоновичі, вул.Молодіжна,29
|
58
|
Кава Старого Львова
|
Від депутата Омеляненко
|
Анікеєнко В.В.
м.Сновськ, вул.Б.Хмельницького, 93/2
|
59
|
Таця пластикова «Кава»
|
Від депутата
Омеляненко
|
Заборовська Н.М.
с.Чепелів
|
60
|
Причіп обрізків
|
ПП Павло Тютюнник
|
Францкевич
м.Сновськ, вул.П.Комуни,10/2
|
61
|
Пакет борошна
|
ПП Циганки
|
Мягка Н.П.
с.Тихоновичі, вул.Сновська,43
|
62
|
Цукерки «Вечірній Київ»
|
Депутат Світлана Скідан
|
Криволап О.І.
с.Тур’я, вул.Партизанська,45
|
63
|
Цукерки Assorted
|
МСТ
(Науменко О.І.)
|
Пильник В.В.
м.Сновськ, пров.Південний,10
|
64
|
Шампанське
|
МСТ
(Науменко О.І.)
|
Надточій Ю.В.
с.Гірськ, вул.Миру,24
|
65
|
Цукерки ШАРМ
|
Ігнатенко А.П.
|
Трус О.І.
с.Суничне
|
66
|
Шампанське
|
Ігнатенко А.П.
|
Куценко Л.О.
с.Є.Рудня
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