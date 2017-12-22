пятница, 22 декабря 2017 г.

Новорічна лотерея-2018 серед передплатників газети "Промінь"

Вітаємо переможців! Забрати призи можна у приміщенні редакції в робочі дні з 8-00 до 17-00 (перерва на обід з 13-00 до 14-00). При собі мати посвідчення особи (пенсійне, паспорт тощо).







№/п
Назва призу
Спонсор
ПІБ отримувача
1.
Супер-приз
Порося
В.І. Жолобецький
Мариненко Т.М.,
 м.Сновськ, пров.Луговий,24
2.
Набір горщиків для запікання
Центр зайнятості (Р.М.Аникієнко)
Сидоренко
м.Сновськ, вул.Кооперативна,1/2
3.
Набір горщиків для запікання
Центр зайнятості
(Р.М.Аникієнко)
Гордійко О.І.
с.Н.Млини
4.
Набір горщиків для запікання
Центр зайнятості
(Р.М.Аникієнко)
Артеменко С.Б.
м.Сновськ, вул.Заслонова,45
5.
Будильник
М-н «Лотос»
(Апецько О.В.)
Твердохлебова Т.І.
м.Сновськ, 2-й провул.Шевченка,2/2
6
Альбом для фото
М-н «Лотос»
(Апецько О.В.)
Демченко М.Ф.
с.Тур’я, пров.Партизанський,3
7
Набір «Британська колекція»
Соцзахист населення
(О.В. Запорожець)
Артеменко
м.Сновськ,  вул.П.Комуни,19а/10
8
Блюдо для млинців
Соцзахист населення
(О.В. Запорожець)
Біба О.М.
м.Сновськ, вул.Свободи,20
9
Набір склянок
Терцентр
(С.М.Хоменко)
Хоминська Л.П.
м.Сновськ, вул.Котляревського,22
10
Лоток яєць
ТОВ «МК «Добробут»
Свищ Л.С.
с.Сновське, вул.Васька,16
11
Кофе «Чорна карта»



Брезгун О.М.
м.Сновськ, вул.Костюченка,24
12
Чай Greenfield

Коваленко С.С.
м.Сновськ, вул.Миру 3/9
13
Господарча сумка
ЦБС
Гончаренко А.П.
с.Петрівка , вул.Дружби
14
Господарча сумка
ЦБС
Юрченко Л.Ф.
м.Сновськ, вул.Горького,3/1
15
Ліхтарик
КП «Будматеріали»
Філоненко К.А.
м.Сновськ, вул.Лермонтова,14/2
16
Хлібниця
КП «Будматеріали»
Косенчук М.А.
С.В..Щимель
17
Косметичний набір
(крем-мило)
Лабораторне відділення (А.І Кошель)
Панчошна
с.В.Щимель, вул.9 Травня,27
18
Шампанське
М-н «СеДаМ»
Мося І.З.
с.Ст.Рудня
19
Чайник-заварник
Лопаревич О.
Кузьменко Л.І.
с.Сновське, вул.Васька,10
20
Шампанське
СК «Гарантія»
(Діщенко Т.І.)
Терещенко В.А.
с.Низківка
21
Цукерки Рошен
СК «Гарантія»
(Діщенко Т.І.)
Сіра В.М.
с.Іванівка
22
Кухонний набір
Адвокат Шадуйкіс Г.В.
Циганок М.Г.
с.Іванівка, вул.Зелена,38
23
Новорічний подарунок
М-н  «Світ  ласощів»
(Кусий В.В.)
Лагута М.І.
с.Кучинівка
24
Ліхтарик
РЕМ
Масленок Т.М.
с.В.Щимель
25
Плед
Консультант нардепа В.В.Амельченка Павло Мірошниченко
Тебенко Г.С.
с.Тихоновичі
26
Коврик
М-н «Людмила»
ПП Постол
Ніколаєнко
м.Сновськ, вул.Доватора,29
27
Енергозберігаюча лампочка
М-н «Дім техніки»
Ковальов І.М.
Кулик О.В.
м.Сновськ, вул.Миру,29/2
28
Енергозберігаюча лампочка
М-н «Дім техніки»
Ковальов І.М.
Іваницька
м.Сновськ
29
Енергозберігаюча лампочка
М-н «Дім техніки»
Ковальов І.М.
Верхулевська В.О.
с.Гірськ
30
Енергозберігаюча лампочка
М-н «Дім техніки»
Ковальов І.М.
Романенко Ю.О.
м.Сновськ, вул.Боженка,1

31

Енергозберігаюча лампочка

М-н «Дім техніки»
Ковальов І.М.
Соломенник
м.Сновськ, вул.Чернігівська,28а/6
32
Шоколадний напій
 М-н «Коробок»
Боровко О.В.
м.Сновськ, вул.П.Комуни,5/4
33
Пуфік
Салон «Меблі для всіх»
Росік М.Г
с.Н.Млини, вул.Щорса,4
34
Блокнот з олівцем
М-н  «Водофон»
Кравцова В.В.
м.Сновськ, вул.Миру,3/26
35
Блокнот з олівцем
М-н  «Водофон»
Кухаренко Н.І.
м.Сновськ, вул.Франка,18
36
Блокнот  з олівцем
М-н  «Водофон»
Децик А.М.
с.Кммка
37
Блокнот  з олівцем
М-н  «Водофон»
Мятенко І.О.
с.Іванівка, вул.Травнева,15
38
Чек на торт
М-н «Вацак»
Шпонарський Я.В.
м.Сновськ, вул.Свердлова,18
39
Шампанське
ПП Тищенки
Курилін
м.Сновськ, вул.Архітектурна,9/6
40
Цукерки «Міленіум»
ПП Тищенки
Гордієнко Л.М.
с.Низківка

41

Різдвяний віночок

СЮТ
Бовдзей М.М.
с.Тур’я, вул.Усіка,12
42.
Різдвяний віночок
СЮТ
Криволап О.М.
мСновськ, вул.Доватора,17/2
43
Дезодорант
Інформвідділ РДА
Білашко
м.Сновськ, вул.Свободи,106
44
Новорічні іграшки
Інформвідділ РДА
Криволап
м.Сновськ, вул.Доватора,42
45
Цукерки «Доміор»
Інформвідділ РДА
Сухомлин
с.Н.Боровичі
46
Чашка
Інформвідділ РДА
Цимбал О.С.
м.Сновськ, вул.30 років Перемоги,29
47
Фоторамка
ПП Ващенки
Купрієнко
м.Сновськ, вул.Партизанська,7
48
Набір для спецій
ПП Ващенки
Мартиненко О.М.
с.Піщанка
49
Лоток для масла
ПП Ващенки
Гудим О.Ф
м.Сновськ, вул.Неретіна,22
50.
Мішок зерна
С.М. Скоробогатько
Гетьманенко В.
сЗаймище
51
Коровай
Хлібокомбінат
Скоблик Л.М.
м.Сновськ, вул.П.Комуни, 24а
52
Причіп обрізків
ПП Михайло Росік
Жигалов Ю.М.
м.Сновськ, вул.Чернігівська,40/59
53
Весільний рушник і серветка
Пенсіонерка, жителька Сновська М.Д. Булденко
Ворушило О.В.
м.Сновськ, вул.Свободи,56/2
54
Шампанське
СК «Оранта»
Ященко О.М.
с.Попільня
55
Цукерки «Асорті»
СК «Оранта»
Талаш В.К.
м.Сновськ, вул.Шкільна,15
56
Набір чарочок
Добродій Борис


Кушнір К.П.
с.Тихоновичі

57
Два горщики
Редакція
Коваль М.М.
с.Тихоновичі, вул.Молодіжна,29
58
Кава Старого Львова
Від депутата Омеляненко
Анікеєнко В.В.
м.Сновськ, вул.Б.Хмельницького, 93/2
59
Таця пластикова «Кава»
Від депутата
Омеляненко
Заборовська Н.М.
с.Чепелів
60
Причіп обрізків
ПП Павло Тютюнник


Францкевич
м.Сновськ, вул.П.Комуни,10/2
61
Пакет борошна
ПП Циганки
Мягка Н.П.
с.Тихоновичі, вул.Сновська,43
62
Цукерки «Вечірній Київ»
Депутат Світлана Скідан
Криволап О.І.
с.Тур’я, вул.Партизанська,45
63
Цукерки  Assorted
МСТ
  (Науменко О.І.)
Пильник В.В.
м.Сновськ, пров.Південний,10
64
Шампанське
МСТ
(Науменко О.І.)
Надточій Ю.В.
с.Гірськ, вул.Миру,24
65
Цукерки ШАРМ
Ігнатенко А.П.
Трус О.І.
с.Суничне
66
Шампанське
Ігнатенко А.П.
Куценко Л.О.
с.Є.Рудня


Автор: на
Ярлыки:

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