Протягом поточного року в районі виникло 89 пожеж. Загинуло 3 особи.
Працівники пожежно-рятувальної служби посилюють профілактичну роботу по відпрацюванню житлового сектора. Так, протягом минулого тижня було відпрацьовано близько 500 помешкань м.Сновськ, с.Кучинівка та с.Рогізки з доведенням правил пожежної безпеки та поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Ми вкотре звертаються до населення: «Не зневажайте вимогами пожежної безпеки, адже це може призвести до виникнення пожежі!»
А.ТЕРЕЩЕНКО, начальник Сновського РС УДСНС
Працівники пожежно-рятувальної служби посилюють профілактичну роботу по відпрацюванню житлового сектора. Так, протягом минулого тижня було відпрацьовано близько 500 помешкань м.Сновськ, с.Кучинівка та с.Рогізки з доведенням правил пожежної безпеки та поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Ми вкотре звертаються до населення: «Не зневажайте вимогами пожежної безпеки, адже це може призвести до виникнення пожежі!»
А.ТЕРЕЩЕНКО, начальник Сновського РС УДСНС
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