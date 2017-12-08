Сновська об`єднана територіальна громада у найближчі роки стане привабливою для туристів та інвесторів

30 листопада втретє зібралася робоча група, що розробляє стратегію розвитку Сновської ОТГ. Цього разу обговорення відбулося разом із директором Чернігівського Центру розвитку місцевого самоврядування Іриною Кудрик, національним консультантом програми U-LEAD Юрієм Вдовенком та радником з регіонального розвитку Чернігівського ЦРМС Володимиром Бойком. У залі зібралися працівники адміністративних структур, підприємці, депутати міської ради, в.о.старости, громадські активісти. На початку зібрання до присутніх звернулася секретар міськради Наталія Самойлова.
У процесі обговорення стратегії, яка була напрацьована минулого разу, з`ясувалося, що суттєвих правок стратегічне бачення не вимагало, бо сподобалося. За словами експертів, стратегічне бачення Сновської громади виглядає доволі збалансовано. Отже, стратегічне бачення: «Сновська ОТГ – туристично- та інвестиційно-приваблива прикордонна громада на півночі України – Чернігівщині з розвинутим лісовим і сільськогосподарським виробництвом та сучасною інфраструктурою всіх населених пунктів. Комфортна та безпечна для життя громада щирих, толерантних, активних людей з високими моральними якостями, які ведуть здоровий спосіб життя, патріотів України». Стратегічних цілей для розвитку громади сформулювали чотири (основні). І вони такі: створення умов для розвитку місцевого сільського господарства та екологічно безпечної переробки, лісництва, малого бізнесу; розвиток туризму, сфери відпочинку та спорту; піднесення умов життя та його комфортності через досягнення високої якості комунальних послуг, розвиток інфраструктури, гарантування безпеки на теренах громади; розвиток людського потенціалу громади та соціальної сфери, творчості та громадянської компетентності мешканців громади, їх локальної ідентичності.
і Наш кор.
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