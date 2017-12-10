Змагання з нагоди Дня Збройних Сил України

По-спортивному готувались до відзначення Дня Збройних Сил України учні десяти закладів загальної середньої освіти Сновської ОТГ та місцевого ВПУЛГ, які 5 грудня на базі міської школи №1
визначали найсильніших у змаганнях з силового триборства. Надихнув їх на досягнення високих результатів представник райвійськкомісаріату майор Павло Гребенник. Особливою гостротою та конкуренцією визначались змагання з підтягування на перекладині. Одразу п’ятеро учасників показали однаковий результат: Кіріл Желізко – ЗОШ №1, Дмитро Бєлінський та Богдан Ісаченко – ЗОШ №2, Євгеній Зубець – ВПУЛГ, Владислав Воробей – гімназія. Після вручення грамот та медалей призерам змагань у особистому заліку з окремих видів майор П.Гребенник вручив перехідний кубок переможцям цьогорічних змагань з силового триборства - команді Сновської гімназії. Друге місце вибороли юнаки ЗОШ №1, третє - ЗОШ №2.
визначали найсильніших у змаганнях з силового триборства. Надихнув їх на досягнення високих результатів представник райвійськкомісаріату майор Павло Гребенник. Особливою гостротою та конкуренцією визначались змагання з підтягування на перекладині. Одразу п’ятеро учасників показали однаковий результат: Кіріл Желізко – ЗОШ №1, Дмитро Бєлінський та Богдан Ісаченко – ЗОШ №2, Євгеній Зубець – ВПУЛГ, Владислав Воробей – гімназія. Після вручення грамот та медалей призерам змагань у особистому заліку з окремих видів майор П.Гребенник вручив перехідний кубок переможцям цьогорічних змагань з силового триборства - команді Сновської гімназії. Друге місце вибороли юнаки ЗОШ №1, третє - ЗОШ №2.
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