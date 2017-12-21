Хорошії гості завітали до школи-інтернату

День Святого Миколая – перше зимове свято, на яке всі дітки чекають з нетерпінням. 19 грудня в Сновській школі-інтернаті було весело та казково, адже цей день є чудотворним для малечі.
Учні підготували для присутніх справжню казку зі Святим Миколаєм, малятами-сніжинками, руденькими білочками, ніжними ангелочками та кумедними чортиками. Віршики, пісні, веселі сценки – все це щиро лунало з уст малечі для найрідніших у залі людей.
Із солодощами та щедрими подарунками завітали на свято і почесні гості – голова обласної ради Ігор Вдовенко, голова міської ради Олександр Медведьов, секретар міськради Наталія Самойлова, голова РДА Валерій Радібеда, голова райради Ніна Кухаренко, директор ВПУЛГ Лариса Дубина, військовий комісар райвійськкомату Ігор Батюк. Вони побажали їм щастя, здоров’я, щоб були слухняними і чемними дітьми та не переставали мріяти та вірити в чудеса. Адже саме під Новий рік їм властиво здійснюватися.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Учні підготували для присутніх справжню казку зі Святим Миколаєм, малятами-сніжинками, руденькими білочками, ніжними ангелочками та кумедними чортиками. Віршики, пісні, веселі сценки – все це щиро лунало з уст малечі для найрідніших у залі людей.
Із солодощами та щедрими подарунками завітали на свято і почесні гості – голова обласної ради Ігор Вдовенко, голова міської ради Олександр Медведьов, секретар міськради Наталія Самойлова, голова РДА Валерій Радібеда, голова райради Ніна Кухаренко, директор ВПУЛГ Лариса Дубина, військовий комісар райвійськкомату Ігор Батюк. Вони побажали їм щастя, здоров’я, щоб були слухняними і чемними дітьми та не переставали мріяти та вірити в чудеса. Адже саме під Новий рік їм властиво здійснюватися.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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