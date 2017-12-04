Встановити кіоск дозволив виконком

У минулому номері «Променя» мешканці Сновська порушили знову тему кіоску біля Будинку культури: чим там торгуватимуть, чи буде там порядок і хто надав дозвіл на встановлення ларка.
Тож на основі офіційних документів публікуємо таку інформацію. 17 листопада відбулося засідання виконавчого комітету Сновської міської ради (секретар виконкому міської ради - Руслан Кравець). На ньому було прийнято рішення (після розгляду заяви) про надання дозволу на розміщення пересувного кіоску для здійснення підприємницької діяльності ФОП Бібик І.С. з продажу продуктів харчування та напоїв поруч з Сновським БК. Попередньо – дозвіл надали строком на 6 місяців. Продавати в кіоску будуть виключно безалкогольні напої (чай, кава, соки), тістечка та гарячу випічку щоденно до 18-00, а у вихідні – до 22-00. Щодо порядку і чистоти, то ФОП зобов’язали прибирати від сміття територію навколо кіоску в радіусі 15 метрів та самостійно вивозити його на сміттєзвалище.
У разі невиконання умов договору щодо функціонування даного об’єкту торгівлі, власнику буде повідомлено про відмову та скасування договору. Міська рада має надію, що добрі наміри підприємця знайдуть підтримку і розуміння серед молоді та жителів міста.
Бажаючі можуть ознайомитися з усіма офіційними документами про діяльність міської ради на її офіційному сайті http://snovmr.gov.ua
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