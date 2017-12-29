Документи, необхідні для реєстрації місця проживання новонародженої дитини.

Сновський районний відділом ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, в рамках проекту Міністерства юстиції України «Я маю право!» продовжує на сторінках газети «Промінь» інформувати населення та надавати практичні рекомендацій щодо захисту прав громадян за найбільш актуальними напрямами.
Тема сьогоднішньої публікації - порядок прийняття працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану документів, необхідних для реєстрації місця проживання новонародженої дитини.
За бажанням батьків чи одного з них або інших законних представників документи для реєстрації місця проживання новонародженої дитини, крім органів реєстрації, можуть бути подані й до відділів державної реєстрації актів цивільного стану.
Проводиться реєстрація місця проживання дитини за місцем проживання її батьків/одного з батьків або ж законних представників.
У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами, місце проживання дитини реєструється за місцем проживання одного з батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування). А от реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.
Документи, які треба подати до відділів державної реєстрації актів цивільного стану для реєстрації місця проживання новонародженої дитини: письмову заяву про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини за формою згідно з додатком 7 Порядку реєстрації місця проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207; паспорти батьків; свідоцтво про народження дитини; квитанцію про сплату адміністративного збору;копію витягу про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.
За бажанням батьків, довідка про реєстрацію місця проживання може бути отримана: у відділі державної реєстрації актів цивільного стану; у відповідному органі реєстрації місця проживання, може бути надіслана Вам особисто органом реєстрації місця проживання рекомендованим листом поштою.
Який саме варіант отримання довідки Вам до вподоби – треба обов’язково вказати при заповненні заяви про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини.
Наступний крок – це передача працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану заяви до відповідного органу реєстрації місця проживання.
Нагадуємо, що батьки, або законні представники, забов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження. Слід зазначити, що даною послугою протягом 2017 року у Сновському районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області скористалися понад 40 батьків.
Переваги: даний сервіс покликаний заощаджувати дорогоцінний вільний час батьків та використовувати його на своїх бажаних любих малюків .
Сновський районний відділ державної реєстрації
актів цивільного стану Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області
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