Виплата за зекономленою субсидією завершиться до кінця грудня

Тим, хто отримував субсидію в минулому опалювальному сезоні та зекономив на опаленні, держава передбачила в цьому році грошову виплату - монетизацію.
Управління соціального захисту населення РДА повідомило, що гроші для цього надійшли в повному обсязі. До кінця грудня всі мешканці Сновщини, які подали заяви і мають право на таку виплату, через банки та відділення поштового зв'язку ПАТ "Укрпошта" отримають свої кошти за зекономлені 100 кубів газу або 150 кВт/год. електроенергії.
Управління соціального захисту населення РДА повідомило, що гроші для цього надійшли в повному обсязі. До кінця грудня всі мешканці Сновщини, які подали заяви і мають право на таку виплату, через банки та відділення поштового зв'язку ПАТ "Укрпошта" отримають свої кошти за зекономлені 100 кубів газу або 150 кВт/год. електроенергії.
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