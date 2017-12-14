Обережно: шахраї!

Знайте ці правила і не піддавайтеся на гачок:
1) Не повідомляйте нікому ніяких даних з вашої картки!
Пам`ятайте, що, знаючи номер картки, термін дії картки і cvv код, шахрай зможе використовувати гроші на вашій картці навіть без вашої подальшої участі.
2) Якщо представник банку дзвонить вам в кінці робочого дня, то в більшості випадків це не представник банку. Колл-центри у більшості банків працюють до 16:00, і малоймовірно, що працівник банку буде так хвилюватися про ваш переказ чи рахунок увечері в п`ятницю, що особисто вам подзвонить.
3) Будь-який потенційний покупець повинен цікавитися про стан товару, який ви продаєте, про способи доставки, причини продажу, знижки і т.п. Якщо покупця це не цікавить – дуже ймовірно, що він не той, за кого себе видає.
4) Ніколи не поспішайте при роботі з банкоматом і вашими банківськими рахунками. Якщо вас підганяють або відволікають – краще припиніть угоду. Інакше ви ризикуєте стати черговою жертвою.
Велике прохання: якщо ви стали жертвою такого шахрайства, публікуйте імена та номери шахраїв в коментарях. Ця інформація дозволить правоохоронним органам швидше їх ідентифікувати і притягти до відповідальності.
1) Не повідомляйте нікому ніяких даних з вашої картки!
Пам`ятайте, що, знаючи номер картки, термін дії картки і cvv код, шахрай зможе використовувати гроші на вашій картці навіть без вашої подальшої участі.
2) Якщо представник банку дзвонить вам в кінці робочого дня, то в більшості випадків це не представник банку. Колл-центри у більшості банків працюють до 16:00, і малоймовірно, що працівник банку буде так хвилюватися про ваш переказ чи рахунок увечері в п`ятницю, що особисто вам подзвонить.
3) Будь-який потенційний покупець повинен цікавитися про стан товару, який ви продаєте, про способи доставки, причини продажу, знижки і т.п. Якщо покупця це не цікавить – дуже ймовірно, що він не той, за кого себе видає.
4) Ніколи не поспішайте при роботі з банкоматом і вашими банківськими рахунками. Якщо вас підганяють або відволікають – краще припиніть угоду. Інакше ви ризикуєте стати черговою жертвою.
Велике прохання: якщо ви стали жертвою такого шахрайства, публікуйте імена та номери шахраїв в коментарях. Ця інформація дозволить правоохоронним органам швидше їх ідентифікувати і притягти до відповідальності.
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