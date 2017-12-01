Перша школа готується до ювілею

15 грудня о 14.00 у районному будинку культури пройде великий захід, приурочений 50-літньому ювілею найвідомішої своїми кроками школи – першої!
Оргкомітет докладає максимум зусиль задля того, аби програма святкування була насиченою цікавими сюжетами із життя минулого і сьогодення свого навчального закладу, аби з’їхалися і зійшлися на зустріч з альма-матер випускники і педагоги різних років, аби вистачило сили і вміння донести до кожного присутнього учасника дух світла, любові і добра.
Залишається одне: прийти і побачити заплановану красу.
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