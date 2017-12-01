Увага! Шахраї!

Незважаючи на неодноразові попередження про шахрайство, громадяни продовжують віддавати свої заощадження.
Шахраї маніпулюють людьми, водять їх в оману та під психологічним тиском видурюють їх заощадження. Злодії не зупиняються, а вигадують нові схеми шахрайств, за якими злодій, зацікавившись товаром, який ви розмістили для продажу чи купівлі в мережі-Інтернет, пропонують перерахувати кошти та для цього просять скористатись терміналом «ПриватБанку». Шахраї телефонують та представляються представниками служби безпеки банку, які просять повідомити код картки, інші ваші особисті дані та через декілька хвилин з карток зникаютьгроші. Запам’ятайте, що представники банку ніколи не будуть телефонувати на мобільний телефон та просити вказати ваші особисті дані, ви завжди можете перевірити стан рахунку вашої банківської картки за номером телефона гарячої лінії того банку, яким ви користуєтесь. Діють і всім відомі шахрайські дії, такі, як «звільніть своїх родичів з поліції». Налякані люди не перевіряють правдивості інформації, не задумуючись, скидають гроші на вказані рахунки, а вже після того телефонують до своїх родичів та дізнаються, що їх ошукали шахраї. Таку інформацію завжди можна перевірити, звернувшись до чергової частини Сновського відділення поліції за тел. 2-15-63.
О.КУЦЕНКО, заступник начальника
Сновського ВП, майор поліції
Шахраї маніпулюють людьми, водять їх в оману та під психологічним тиском видурюють їх заощадження. Злодії не зупиняються, а вигадують нові схеми шахрайств, за якими злодій, зацікавившись товаром, який ви розмістили для продажу чи купівлі в мережі-Інтернет, пропонують перерахувати кошти та для цього просять скористатись терміналом «ПриватБанку». Шахраї телефонують та представляються представниками служби безпеки банку, які просять повідомити код картки, інші ваші особисті дані та через декілька хвилин з карток зникаютьгроші. Запам’ятайте, що представники банку ніколи не будуть телефонувати на мобільний телефон та просити вказати ваші особисті дані, ви завжди можете перевірити стан рахунку вашої банківської картки за номером телефона гарячої лінії того банку, яким ви користуєтесь. Діють і всім відомі шахрайські дії, такі, як «звільніть своїх родичів з поліції». Налякані люди не перевіряють правдивості інформації, не задумуючись, скидають гроші на вказані рахунки, а вже після того телефонують до своїх родичів та дізнаються, що їх ошукали шахраї. Таку інформацію завжди можна перевірити, звернувшись до чергової частини Сновського відділення поліції за тел. 2-15-63.
О.КУЦЕНКО, заступник начальника
Сновського ВП, майор поліції
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