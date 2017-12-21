Автобусний парк застарілий. На даний час із наявних автобусів 4 не відповідають нормативним документам. Ця проблема давня і через брак коштів не може бути вирішена відразу. В умовах існування об`єднаної територіальної громади ця проблема зрушена з місця і починає частково вирішуватися. Так, в 2017 році було придбано один новий шкільний автобус вартістю 1 млн. 650 тис. грн (з них 874 тис. грн - державна субвенція, 776 тис. грн - кошти міської ради)». і
четверг, 21 декабря 2017 г.
Про шкільні автобуси
Автобусний парк застарілий. На даний час із наявних автобусів 4 не відповідають нормативним документам. Ця проблема давня і через брак коштів не може бути вирішена відразу. В умовах існування об`єднаної територіальної громади ця проблема зрушена з місця і починає частково вирішуватися. Так, в 2017 році було придбано один новий шкільний автобус вартістю 1 млн. 650 тис. грн (з них 874 тис. грн - державна субвенція, 776 тис. грн - кошти міської ради)». і
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