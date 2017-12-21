четверг, 21 декабря 2017 г.

Про шкільні автобуси

На ваше запитання до влади щодо шкільних автобусів, яке було опубліковано в районній газеті «Промінь» 2 грудня 2017 року №49, повідомляємо таке: «В управлінні освіти, сім’ї, молоді та спорту розроблено 12 маршрутів руху шкільних автобусів, які обслуговують 13 автобусів. Маршрути затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради.
Автобусний парк застарілий. На даний час із наявних автобусів 4 не відповідають нормативним документам. Ця проблема давня і через брак коштів не може бути вирішена відразу. В умовах існування об`єднаної територіальної громади ця проблема зрушена з місця і починає частково вирішуватися. Так, в 2017 році було придбано один новий шкільний автобус вартістю 1 млн. 650 тис. грн (з них 874 тис. грн -  державна субвенція, 776 тис. грн -  кошти міської ради)».                                                                         і
Автор: на
Ярлыки:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)