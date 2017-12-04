понедельник, 4 декабря 2017 г.

Сновськ приєднався до Всеукраїнської акції «Запали свічку пам’яті»


24  листопада мешканці та гості Сновська разом з головою міської ради Олександром Медведьовим, секретарем Наталією Самойловою та заступником голови РДА Володимиром Карпенком прийшли до міського парку, щоб запалити свічки в пам’ять про загиблих під час геноциду 1932-1933 років та вшанувати їх хвилиною мовчання. Відбулося урочисте покладання квітів та лампадок до пам’ятного знаку жертвам Голодомору.Традиційно цього та наступного дня громадяни також відвідали поминальне богослужіння.
Тетяна ЛИТВИН
Автор: на
Ярлыки:

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