Подарунки за покупки

Не перший рік салон «Меблі для всіх» стає спонсором дитячих свят та реалізує соціальні проекти, підтримуючи малозахищену категорію наших земляків.
У вівторок з нагоди Дня Святого Миколая у магазині відбулося нагородження найактивніших покупців. Ними стали пенсіонери, учасники АТО, вимушені переселенці, багатодітні родини та мешканці району з особливими потребами. Вони отримали побутову техніку, сертифікати на знижки та новорічні подарунки. Володарями головного призу – пилосмока – стала сім`я Циганок. «Приємно, що в цьому магазині часто проводять різні акції з нагоди свят», - радіє пенсіонерка, яка отримала мікрохвильову піч. «Індивідуальний творчий підхід продавця Інни Батюк дуже радує, - розповідає молоде подружжя, яке отримало у подарунок мультиварку. – Вона завжди дає слушні поради стосовно вибору меблів та дизайну інтер’єру».
Увага і чуйне ставлення – це завжди приємно. Добре, аби такі соціальні проекти запроваджували й інші підприємці, підтримуючи людей у непростий час.
У вівторок з нагоди Дня Святого Миколая у магазині відбулося нагородження найактивніших покупців. Ними стали пенсіонери, учасники АТО, вимушені переселенці, багатодітні родини та мешканці району з особливими потребами. Вони отримали побутову техніку, сертифікати на знижки та новорічні подарунки. Володарями головного призу – пилосмока – стала сім`я Циганок. «Приємно, що в цьому магазині часто проводять різні акції з нагоди свят», - радіє пенсіонерка, яка отримала мікрохвильову піч. «Індивідуальний творчий підхід продавця Інни Батюк дуже радує, - розповідає молоде подружжя, яке отримало у подарунок мультиварку. – Вона завжди дає слушні поради стосовно вибору меблів та дизайну інтер’єру».
Увага і чуйне ставлення – це завжди приємно. Добре, аби такі соціальні проекти запроваджували й інші підприємці, підтримуючи людей у непростий час.
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