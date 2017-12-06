Прийшли похолодання, заморозки та ожеледь. Зима, звичайно, чудова пора року, проте насолоджуватися її красотами у побуті та виконувати роботи іноді заважають шляхи та тротуари, що перетворюються у морозну погоду у суцільну ковзанку, падіння бурульок, льодових (снігових) наростів та крижаних брил. Тому, варто звернути увагу на так звані «зимові травмонебезпечні виробничі фактори (чинники)».
Згідно з Державним стандартом України ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять» небезпечний (виробничий) чинник — це виробничий чинник, вплив якого на працівника в певних умовах призводить до травм, гострого отруєння або іншого раптового різкого погіршення здоров'я або до смерті.
До зимових травмонебезпечних факторів (чинників) віднесені :
· знижена температура повітря;
· охолоджені елементи предметів (обладнання, поверхонь, матеріалів);
· слизька поверхня території підприємства та населених пунктів (доріг, тротуарів);
· падіння на працівників предметів (бурульок, льодових (снігових) наростів, крижаних брил);
· недостатня освітленість території, робочих місць, проходів і проїздів в темну пору доби;
· пожежі внаслідок недотримання правил користування електронагрівальними приладами та відкритим полум'ям;
· несприятливі погодні умови (значні коливання температури повітря, чередування відлиг і заморозків, сильний вітер).
Дія зниженої температури повітря та предметів може призвести до обмороження, захворювання.
До органів-мішеней травмуючих зимових факторів відносяться:
- травми голови та кінцівок;
- вивихи та переломи кісток;
- пошкодження хребта;
- розтягнення і розрив зв’язок;
- забої м’язів.
Заходи з профілактики несприятливого впливу холоду повинні передбачати затримку тепла — попередження вихолоджування виробничих приміщень, добір раціональних режимів праці та відпочинку, використання засобів індивідуальної захисту і навіть заходи щодо підвищення захисних сил організму.
Слизька поверхня території підприємства, населених пунктів та недостатня освітленість може призвести до падіння під час пересування і як наслідок цього — травмування.
Власникам, керівникам підприємств, а також комунальним підприємствам населених пунктів необхідно проводити своєчасну очистку території від снігу та льоду, робити посипання доріг, пішохідних доріжок піском, сіллю, реагентами.
Падіння на працівників предметів — найбільшу небезпеку бурульки становлять у період танення льоду та снігу: в таку погоду різко зростає кількість травм, отриманих під час падіння крижаних брил.
Роботодавцям, власникам житлових і адміністративних будівель слід організувати заходи щодо очищення дахів від снігу та знищення бурульок і льодових наростів. У разі неможливості позбавитися від бурульок — забезпечити обмеження доступу працівників, громадян до небезпечних ділянок.
Пожежі внаслідок недотримання правил користування електронагрівальними приладами та відкритим полум'ям призводять до опіків, отруєння продуктами згоряння та, в деяких випадках, смерті від цих чинників.
Найбільш схильні до впливу сезонних погодних умов наступні види діяльності працівників:
· робота на відкритих майданчиках;
· робота у приміщеннях, які не обігріваються;
· робота, пов'язана з пересуванням до об'єкта (між об'єктами) обслуговування, або до будь-якого об'єкта;
· робота на транспортних засобах;
· охоронна діяльність тощо.
Необхідно зазначити, що цілковито безпечних та нешкідливих умов праці не існує. Реальним виробничим умовам притаманна, як правило, наявність деяких шкідливостей і небезпеки, наслідком яких є профзахворювання та травматизм.
Фонд соціального страхування застерігає працівників щодо безпечного пересування територіями підприємств та населених пунктів.
Щоб зменшити ризик травм в зимовий період слід дотримуватись наступних порад:
· У період танення льоду, слід бути особливо уважним, проходячи повз будинки та біля високих дерев. Спершу необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння льодових наростів. Необхідно обходити ділянки, на яких звисають бурульки, триматись на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху. Категорично забороняється заходити за спеціальні огорожі поблизу будинків чи дерев.
· Ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте в колінах, ступайте на всю підошву.
· За можливості руки повинні бути не зайняті зайвими речами.
· При порушенні рівноваги швидко присядьте — це найбільш реальний шанс утриматися на ногах.
· Падайте в ожеледицю з мінімальним збитком для свого здоров'я. Відразу присядьте, щоб знизити висоту. У момент падіння стисніться, напружте м'язи, а доторкнувшись до землі, обов`язково перекотіться - удар, спрямований на вас, розтягнеться і втратить свою силу при обертанні.
· Не тримайте руки в кишенях — це збільшує можливість не тільки падіння, але і більш важких травм, особливо переломів.
· Обходьте металеві кришки люків. Як правило, вони вкриті льодом. Окрім того, вони можуть бути погано закріплені, що додає ризику та важкості травмувань.
· Не йдіть з самого краю проїжджої частини дороги. Це небезпечно завжди, а на слизьких шляхах — особливо.
· Не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду та в ожеледицю. Пам`ятайте, що в ожеледицю значно збільшується гальмівний шлях машини, і падіння перед автомобілем, який рухається, призводить, як мінімум до травмування а, можливо, й до загибелі.
· Не виходьте без потреби на вулицю. Зачекайте, поки не приберуть сніг і не розкидають пісок на обмерзлий тротуар.
· Вкрай небезпечне пересування в ожеледицю в нетверезому стані. У стані сп'яніння травми частіше за все важкі, всупереч переконанню, що п`яний падає завжди вдало. Напідпитку люди не такі чутливі до болю і при наявності травми своєчасно не звертаються до лікаря, що завдає згодом додаткових проблем та неприємностей.
· Якщо ви впали і через деякий час відчули біль у голові, нудоту, біль у суглобах, якщо утворилися пухлини, терміново зверніться за медичною допомогою, інакше можуть виникнути ускладнення з поганими наслідками».
Городнянське відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області
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