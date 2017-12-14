На допомогу прийшло училище

Останній снігопад наробив лиха по всій території Сновщини. Повалив він і нашу солодку яблуньку,
яка десятки років пригощала плодами не лише редакційний колектив, а й усіх перехожих. Зрізати її та розпиляти було не так просто. Тому, як завше, за допомогою «променівці» звернулися до ВПУЛГівців. Ті із відповіддю не забарилися. Після розмови з директором навчального закладу Ларисою Дубиною до нас відразу завітали майстри виробничого навчання Георгій Медведкін та Іван Бисикало разом з учнями групи лісівників Денисом Бєліком та Андрієм Іваненком. Без зайвої мороки швидко впорядкували територію, вкотре довівши: вони найкращі!
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